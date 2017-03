Komedie ze svatovalentýnského jídelního lístku

Ať už patříte k těm, kteří svatého Valentýna, jakožto „svátek lásky“, nemají v oblibě a každý rok jen kroutíte hlavou a čekáte, až se ta růžová vlna přežene, anebo naopak, jste-li z těch, kteří rok co rok přemýšlí nad tím, kam svou drahou polovičku letos vyvedou, aby s ní mohli prožít krásný romantický večer, tak se letos možná potkáte na jednom místě. Tím je Dům kultury Střelnice v Rumburku, kde pro vás Schrödingerův institut připravil program, který by si neměl nikdo nechat ujít.

Českolipští divadelníci z Divadelního klubu Jirásek, ochotníci hrající naprosto profesionálně a s neuvěřitelným zápalem a nasazením, přivážejí do Rumburku svou poslední divadelní pecku Commedia à la carte. Netušíte, co znamená à la carte? Gurmáni vědí, že se jedná o jídelní lístek. Commedia à la carte tedy, s nadsázkou řečeno, znamená komedie posbíraná z toho, co zbylo na jídelním lístku. Naše babičky by řekly „melšpajz“.

Proto tedy na divadelních prknech uvidíte všechno, čím se scénárista a režisér Václav Klapka nechal inspirovat – Shakespearem, Moliérem, Havlem, Ovčáčkem, Zemanem – prostě velikány, kteří svým humorem nebo svými bonmoty humor vyvolávajícími rozhýbou bránici nejednoho diváka.

A tak, chcete-li vědět, jak se poperou trosečníci z daleké Sardinie se statusy uprchlíků, nebo zda se stihnou do sebe všichni navzájem zamilovat dřív, než je zajme zlověstný Il Capitano, nebo jestli dokáže zajistit kořen mandragory zplození syna, ale také, co všechno na sebe vykecá němý sluha, nenechte si ujít představení Divadelního klubu Jirásek Commedia à la carte.

Oslavte svatého Valentýna originálním způsobem, se svým milovaným, milovanou polovičkou, anebo zapomeňte na celého Valentýna a srdíčka s ním spojená a přijďte se pobavit a zasmát spolu se svými milými a blízkými.

Představení se bude konat v Domě kultury Střelnice Rumburk v úterý 14. 2. od 18.00 hod. Cena lístku je 100 Kč a zakoupit jej můžete na sekretariátu Schrödingerova institutu (Palackého 205) nebo na pokladně DK Střelnice.

Schrödingerův institut