Šenováček slaví padesáté narozeniny

V září slaví pěvecký sbor Šenováček významné jubileum – 50 let od svého založení. Pod vedením Ludviky Millerové vznikl roku 1966 nejprve jako pěvecko-recitační kroužek, který od roku 1991 nese jméno Šenováček. Roku 1994 se sbormistryní stala Iveta Vondráčková, za svobodna Millerová. Jak se říká, jablko nepadá daleko od stromu.

Sbor se svou činností podílí na kulturním životě města i širokého okolí. Pravidelně pořádá koncerty nejen ve Šluknovském výběžku, ale i v cizině, např. v Polsku, Německu, v letech 1995 a 1998 navštívil Itálii, vystupoval také v Anglii, ve Skotsku a Francii. Již tradicí se staly společné koncerty se sborem Tyršovské zvonky.

Repertoár Šenováčku je velice rozmanitý. Kromě lidových písní, spirituálů zařazuje do svého vystoupení písně z minulosti až po současné autory. Sbor zpívá česky, anglicky, polsky, německy a latinsky. Ať jsou to skladby v jakémkoli jazyce, vždy jde o koncerty na vysoké úrovni. Pro posluchače je to pokaždé neopakovatelný zážitek, který přináší radost a pohodu.

O historii i současnosti pěveckého sboru Šenováček bychom mohli napsat spoustu stran, ale největší zásluhu na tom, že sbor tak dobře funguje, má paní Ludvika Millerová. Jen ona by mohla vyprávět, kolik času, energie, úsilí a práce stojí za těmito úspěchy. Bez její obětavosti a síle podmanit si dětské srdce a přivést ho k hudbě by Šenováček nikdy nebyl tam, kde je nyní. Připomeňme také ocenění, které získala paní Millerová v Polsku – titul Čestný občan města Lwówka Śl., za dlouholetou spolupráci.

Na závěr popřejme paní Millerové mnoho sil a radosti z další práce, Šenováčku hodně úspěchů a spokojených diváků. Děkujeme.

J. Otmarová