Cyklistický svátek Tour de Zeleňák se do historie zapsal již po dvaatřicáté

Amatérský cyklistický závod Tour de Zeleňák má pro sebe rezervovánu vždy první zářijovou sobotu již od roku 1984 a vznikl jako pouhá sázka party pivních štamgastů v restauraci Zelený strom v Rumburku.

Trasa měří 54 kilometrů a vede celým Šluknovským výběžkem. Letošní novinkou pro závodníky byl start a cíl na Lužickém náměstí. Ukázalo se, že to byla velmi dobrá volba, jelikož do samotného centra města se vejdou stovky lidí, které také přišly. Na Dymníku to sice mělo své kouzlo, ale nedostalo se tam tolik fanoušků a při závěrečném stoupání se závodníci nevyhnuli karambolům.

Závod byl odstartován přesně v deset hodin dopoledne výstřelem z pistole, které se ujal starosta města Rumburk Jaroslav Sykáček. Peloton 656 závodníků, což byl mimochodem účastnický rekord, vyrazil na stíhací jízdu po severních Čechách. Jako první cílem prosvištělo trio německých závodníků, v závěsu za ním pak naši reprezentanti Jakub Svoboda a Jan Novota – hlavní pořadatel celé akce. Z pohledu amatéra se trať může jevit jako náročná, ale pro cyklisty je to denní chleba a nemají s ní žádné větší problémy. S několikaminutovým zpožděním, ale přece, dorazila do cíle i historická kola a koloběžky. Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na shledání ve stejnou dobu opět za rok.

jap

Výsledky

kategorie muži

1. Andy Beran LKT Team Bradenburg 1:19:04.68

2. Dirk Wettengel Dresden 1:19:05.03

3. Jung Jung Post SV Görlitz 1:19:05.14

4. Jakub Svoboda Kolokrám 1:19:06.13

5. Jan Novota CK Šluknovsko 1:19:06.64

kategorie ženy

1. Ivana Loubková Rohozec Amulet Cvikov 1:21:19.64

2. Eva Matějčková Kolabrabec Rumburk 1:28:49.98

3. Kateřina Faloutová 1:31:21.32

4. Kateřina Zezulová CK Šluknovsko 1:31:21.46

5. Susann Löffler 1:33:37.25