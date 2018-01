Děti z ruského města Kiržač

Vzájemná spolupráce mezi městy Rumburk a Kiržač funguje již několik let. Jejím cílem by měl být rozvoj přátelských vztahů mezi oběma družebními městy. Ruská delegace letos naše město navštívila v pondělí 10. 7. a setrvá tu až do neděle 23. 7. V den příjezdu se celá skupina sešla na rumburské radnici, kde ji přivítal starosta Jaroslav Sykáček, místostarosta Alois Kittl a také jeden z hlavních organizátorů Václav Staněk. Děti společně s jejich vedoucími navštíví nejprve místní památky, zajedou však i do okolních měst, poté i do německého Seifhennersdorfu a co by to bylo za návštěvu České republiky, kdyby v harmonogramu chybělo naše hlavní město Praha. Čtrnáctidenní program je opravdu nabitý. Doufejme, že se nikdo nebude nudit a děti si odsud odnesou mnoho nových poznatků, zážitků a zkušeností.

jap