Město Rumburk aktualizuje svůj informační systém

Město Rumburk se v roce 2017 pustilo do aktualizace informačního systému pro turisty. Na původní sloupy osadilo po dvou desítkách let aktualizované směrovníky. Ty nyní zájemce dovedou k jednotlivým turistickým cílům ve městě, například do Lorety, muzea a vesnické památkové rezervace ve Šmilovského ulici. Směrovníky jsou nově doplněny o názvy objektů v němčině a údaj o vzdálenosti, kterou je nutné ujít k dosažení cíle. Po vyřízení příslušných povolení dojde k přemístění zbylých ukazatelů, které se nově objeví také před vlakovým nádražím, na autobusové zastávce Bytex a na Lužickém náměstí. Město tak reaguje mimo jiné na zájem ze strany návštěvníků z Německa, kteří k dopravě do Rumburku využívají zvláště Dráhu národního parku. Současně došlo v květnu k osazení oboustranné infotabule do vesnické památkové rezervace ve Šmilovského ulici. Na prvním infopanelu se zájemci dozví podrobnosti o historii lokality, na druhém jak se žilo v podstávkových domech a čím jsou významné. Texty v češtině, němčině a angličtině doplňují historická zobrazení a mapy. Nové infopanely využili již návštěvníci Dne otevřených podstávkových domů 2017 v Rumburku.

Klára Mágrová