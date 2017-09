Zatím si mají kde hrát

REAKCE NA ČLÁNEK Z MINULÉHO ČÍSLA

Odpovídám na otázku položenou v minulém čísle Rumburských novin. Děti si zatím mají kde hrát.

Zahrada sloužící žákům prvního stupně a jejich školní družině patří mezi naše hodnotné historické zahrady. Původní součást soukromého sídla patří již po mnoho desetiletí dětem, které si v ní hrají a odpočívají. Je vybavena houpačkami, skluzavkou, domečkem, hrazdami a dalšími herními prvky. Má řadu zákoutí, kde si děti mohou hrát na schovávanou nebo prostě v klidu a nerušeně povídat a odpočívat. Celou koncepci má nyní změnit projekt sportovního areálu. Projekt, který diktuje zahradě, ač by tomu mělo být přesně naopak. Normované rozměry hřišť věkové kategorie patrně nerozlišují.

Projektant potřebuje pokácet tři zdravé stromy. Stromy, které zahradu chrání před hlukem a prachem přilehlých, velmi frekventovaných ulic a také autobusové zastávky. O tom vás, vážení občané, zajisté nemusím přesvědčovat.

Zatím ji chrání i před projektem, který vážně naruší její koncepci a ukrojí ze zbytku prostoru, který dětem na jejich hry dosud zbyl. Připomínám další známý fakt, že v posledních letech zahrada již o velkou část své výměry přišla.

Tyto skutečnosti by si mělo vedení základní školy uvědomit. Škola sice nemá venkovní sportovní areál, má však to, co ostatní nemají. Pavilony bývalé mateřské školy v zahradě umožňují malým dětem bezstresový přechod ze školky do školy, což oceňují nejen děti, ale i rodiče. Apelujeme na pana ředitele, aby i tuto hodnotu vzal v úvahu a zvolil místo pro venkovní sportoviště někde jinde, například za tělocvičnou. Velká škoda, že bývalá hřiště u Mandavy, dosud v držení SZŠ a OA, byla horlivě začleněna do povodňového území.

Řízení o pokácení stromů není dosud uzavřené. V odvolání jsme investora areálu vyzvali, aby od něho v této podobě upustil. Pokud však doplní zahradu dalšími drobnými herními prvky, díky kterým ji nebude nutné dále ničit, například minigolfem, nebudeme mít připomínek.

Na závěr už jen poznamenávám. Hrát si není podle nás totéž, co hrát míčové hry. Opravdu by zůstal areál vyhrazen pouze pro první stupeň a družinu? Přeji tyršovským dětem, aby si i nadále měly kde hrát.

Josef Zibner

Ochránci stromů Rumburk, z.s.