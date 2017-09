S lahví a palicí za úspěchem v soutěži

Rumburské gymnazistky se zúčastnily mezinárodního kola Poháru vědy

Zkusili jste někdy urazit dno skleněné lahve jen s pomocí vody? Ne? Přijde vám to nemožné? Ale to jste na omylu, jen k tomu potřebujete využít trochu fyziky. Tak, jako to udělaly čtyři studentky sekundy rumburského gymnázia. Ty se letos poprvé pod vedením své učitelky Ivety Seifertové zapojily do celostátní soutěže s názvem Pohár vědy, kterou pořádá Asociace mladých debrujárů v ČR. Korespondenční část soutěže trvala čtyři měsíce a v jejím průběhu řešily týmy složené z žáků základních a středních škol různorodé úkoly vždy ze tří oblastí – Kreativita; Teorie a výzkum a Praxe a projekt. Měly například navrhnout a provést pokus, provádět meteorologická měření apod. Jejich výsledky pak hodnotila odborná porota, která vybrala vítězné týmy, které pak reprezentovaly naši republiku ve své kategorii v mezinárodním finále.

Tým našich děvčat s názvem Proksima, ve složení Veronika Kozlerová, Katka Nedvídková, Erika Merkoutová a Ema Kaštánková, byl už při své první účasti v soutěži úspěšný a ve třetí kategorii se probojoval mezi prvních osm týmů (soutěžních týmů jen v této kategorii bylo více než devadesát). V neděli 11. 6. tedy děvčata odjela do Nymburka na třídenní mezinárodní kolo soutěže. Zde musela předvést a okomentovat svůj vlastní pokus – již zmíněný pokus se skleněnou lahví a vodou. A jak že to funguje? Odcitujme z popisu pokusu samotnými děvčaty: „K pokusu jsme potřebovaly skleněnou láhev s kapalinou a gumovou palici. Po udeření palicí do hrdla lahve se láhev posune směrem dolů, voda ale setrvačností zůstane na svém místě. Tím se mezi vodou a dnem láhve vytvoří meziprostor, kterému říkáme vakuum (prázdno, nic). To obrovskou rychlostí «přitáhne» vodu zpět ke dnu a voda tak strhne dno láhve.“

Soupeři děvčat přijeli nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Německa, Turecka a dalších zemí. V této nabité konkurenci nakonec rumburské gymnazistky obsadily vynikající osmé místo a domů dorazily po třech dnech, sice unavené z náročného programu, ale také se spoustou nových zážitků a zkušeností. Přejme jim, aby jim záliba v přírodních vědách vydržela co nejdéle a přinesla i další úspěchy.

