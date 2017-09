Pozvánka na slavnostní křest knihy

Vážení a milí čtenáři Rumburských novin: rumburské muzeum se v krátké době podruhé hlásí o pozornost v souvislosti se křtem nové knihy.

Po dlouho očekávaném díle Karla Oktábce a Radka Andonova „Vojenská vzpoura v Rumburku 1918, Od Rumburka po Nový Bor“, které by nemělo chybět v knihovničce žádného místního patriota, přichází na trh další strhující novinka, kniha „Z mého četnického života, vzpomínky štábního strážmistra Břetislava Bečky“. Vzpomínky k vydání připravil Jaroslav Beneš. Strážmistr Bečka bude pro nás místní nově objevenou osobností. Jeho velmi osobité vzpomínky nás zavedou do Dolní Poustevny, kde sloužil do osudných zářijových dní roku 1938. Také jako jeden z mnoha mužů činných ve službě republice byl zavlečen do Magdeburku, což je další zajímavá kapitola, kterou kniha přináší. Souborně vykresluje život četníků ze všech stran a je velmi přínosná pro regionální historii. Kniha je doplněna množstvím cenných, dosud nepublikovaných fotografií. Křest se uskuteční v pátek 14. července 2017 v 17.00 hod. v přednáškovém sále rumburského muzea.

Pan Ing. Jaroslav Beneš, člen ČsOL, jednoty Mladá Boleslav, je veřejnosti znám řadou jedinečných titulů – jmenujme namátkou knihy „Finanční stráž československá 1918 – 1938“, „Stráž obrany státu 1938 – 1939“, „Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách“ či známou „Šluknovskou zradu“, kterou napsal ve spolupráci s PhDr. Jindřichem Markem.

Páteční akce se uskuteční za přítomnosti vnuka strážmistra Bečky. Věříme, že i v době letních prázdnin se společně setkáme v muzeu.

Ester Sadivová