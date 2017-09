Na letním stadionu v Rumburku už se může sportovat

Slavnostní otevření po jeho rekonstrukci se vydařilo

V pondělí 12. 6. byl v Rumburku po devíti měsících opět otevřen letní stadion. Nový povrch atletického oválu a sektorů přišly v dopoledních hodinách otestovat hlavně děti. Mateřské i základní školy si tento horký den opravdu užily. Dětem po celou dobu dělal společnost Krteček, který byl maskotem zábavních her. Hudební doprovod zajistila bubenická sestava Tokhi a Groove Army, zahrála i rumburská kapela The Pix. Odpoledne dorazili významní hosté, za jejichž účasti byla slavnostně přestřižena páska. Cestu do svého rodného města si našla i olympionička a rekordmanka v chůzi Anežka Drahotová. Přijela také bývalá česká atletka a koulařská královna Helena Fibingerová, stadion navštívil i ústecký hejtman Oldřich Bubeníček. Symbolicky v tento den zároveň slavil osmdesáté narozeniny Antonín Koutný, legenda rumburské atletiky. Z rukou starosty Jaroslava Sykáčka mu bylo společně s věcnými dary předáno i čestné občanství města Rumburku. Mnohem více o dobré náladě a báječné atmosféře prozradí fotografie uvnitř tohoto vydání.

Pár faktických údajů a čísel

o samotné stavbě a rekonstrukci,

které poskytl Odbor regionálního

rozvoje a investic

Letní stadion byl vybudován v šedesátých letech minulého století, měl pouze škvárový povrch, fotbalový trávník a prostory na atletické disciplíny. Letní stadion byl léty používání takzvaně vyžilý a atletické povrchy vykazovaly značnou degradaci plastových šablon.

O rekonstrukci stadionu se uvažovalo již od roku 2004, kdy byla připravena a odsouhlasena projektová dokumentace na nové umělé povrchy, fotbalový trávník i prostory atletických disciplín. O dotaci bylo žádáno minimálně třikrát až do roku 2009, bohužel dotaci jsme v tomto období neobdrželi.

V lednu 2016 bylo opětovně požádáno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o dotaci z programu „Podpora materiálně-technické základny sportu“ za vydatné podpory AC Rumburk. Byla zpracována nová aktuální projektová dokumentace, která v sobě již zahrnovala následující rekonstrukci stadionu: umělé povrchy atletických disciplín, nový fotbalový trávník včetně odvodnění celé plochy, a tréninkovou vrhačskou loučku.

V roce 2016 jsme obdrželi na rekonstrukci dotaci ve výši 11279000 Kč vč.

DPH z programu MŠMT ČR. Rekonstrukce byla zahájena 15. 8. 2016 a ukončena 31. 5. 2017 o celkových nákladech 27317079,60 Kč vč. DPH. Na stadion bylo dále nakoupeno atletické vybavení v celkové částce 1365671,46 Kč vč. DPH. jap, ORRI