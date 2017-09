Sraz historických a bojových vozidel bývá pro lidi vždy velkým lákadlem. Jinak tomu nebylo ani v sobotu desátého června. Na hlavním rumburském náměstí se shromáždily desítky vozidel pocházejících z druhé světové války a z let po ní. Byla k vidění terénní auta, nákladní vozy a třeba i motocykly se sajdkárou. Všechna historická vozidla jsou perfektně restaurována, a to do nejmenších detailů.

text i foto jap