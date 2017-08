Zdravotní péče v Lužické nemocnici zůstane zachována, slíbil hejtman kraje

Rumburk – Lidé v Rumburku a na Šluknovsku nemusí mít obavy z omezení zdravotní péče v Lužické nemocnici. Slíbil to hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Při podpisu memoranda o nemocnici mezi Ústeckým krajem a Rumburkem také zaznělo, že hejtmanství bude do Lužické nemocnice investovat, aby zvedlo její úroveň.

Podle vedení kraje není podpis memoranda žádnou formalitou. Naopak má uklidnit obyvatele Šluknovského výběžku, že zdravotní péče v nemocnici bude zachována

„Když to zjednoduším, tak máme zájem na tom, aby Krajská zdravotní jako nový provozovatel Lužické nemocnice vycházel ze čtyři primariátů: Interna, chirurgie, dětské oddělení a gynekologické a porodnické oddělení. Toto by měl být základ pro další budoucnost Lužické nemocnice,“ říká hejtman kraje Oldřich Bubeníček.

Pokud dojde k převzetí Lužické nemocnice Krajskou zdravotní a.s. na začátku příštího roku, ihned se rozeběhnou přípravy na investice do nemocnice. To ale bude chvíli trvat.

„V roce 2020 musí být každopádně na Lužické nemocnici vidět, že se situace mění k lepšímu,“ dodává hejtman. Podle něj si to zaslouží jak pacienti, tak i zaměstnanci nemocnice.

Ti se podle vedení města o svou budoucnost bát nemusí.

„Ubezpečil jsem zaměstnance nemocnice, že nemocnici nenecháme na holičkách, že se nemusí bát o výplaty, a že ji udržíme i několik dalších měsíců,“ doplnil starosta Rumburku Jaroslav Sykáček s tím, že i když bude nemocnice převedena pod Ústecký kraj, město ji hodlá nadále pomáhat a s Krajskou zdravotní, pod kterou patří například nemocnice v Děčíně, spolupracovat.

Také vedení kraje ubezpečilo zaměstnance, že se nemusí převzetí obávat. Podle vedení Ústeckého kraje by nemělo logiku, aby Krajská zdravotní a.s. nemocnici převzala – a hned poté v ní začala omezovat provoz.

V současné době má Lužická nemocnice 260 stálých zaměstnanců a zhruba 80 externistů. Nemocnice zajišťuje zdravotnickou péči pro celý výběžek, tady asi pro 55 tisíc obyvatel. Vlastníkem nemocnice je Rumburk, který do ní musí investovat desítky milionů korun.