SLOVO STAROSTY

JAROSLAVA SYKÁČKA

Vážení čtenáři, milí občané,

v poslední době se mě často ptáte na naši nemocnici. Ptáte se, co s ní bude dál a často i na to, zda ji jako město budeme podporovat i v dalším období, přičemž tato otázka je podstatná nejen pro nás uživatele, ale zejména pro zaměstnance, a to bez ohledu na to, zda se jedná o lékaře, zdravotní sestry či jiný personál. No a otázka, zda výplatu dostanou i příští měsíc nebo za rok, je v dnešní době plné půjček, hypoték a dalších pohledávek naprosto zásadní.

Je tedy třeba, abych zdůraznil, že město Rumburk se ke své nemocnici nikdy neobrátilo zády a rozhodně tak nemíní činit ani v budoucnosti. Město Rumburk je připraveno svou nemocnici podporovat i nadále, a to bez ohledu na to, že hledá vhodného strategického partnera, od nějž si slibujeme především masivní investice do nemocničních budov a zachování tolik potřebné zdravotní péče. Zaměstnanci rumburské nemocnice se tedy o svou budoucnost nemusí rozhodně obávat, protože naším společným cílem je jak zachování dostupné zdravotní péče, tak i postupná modernizace celého nemocničního areálu.

Důvod, proč se nyní vyjednává o vstupu strategického partnera (forma a způsob je právě to, co se řeší), je ten, že město je schopno zajistit provoz a platy (když už zdravotní pojišťovny nejsou ochotny dostát svým závazkům), ale nebude schopno investovat do rozvoje a modernizace společnosti. A to je cílem pro nás pro všechny, co žijeme v Rumburku a ve Šluknovském výběžku.

Ing. Jaroslav Sykáček, starosta města