Na Rumburskou vzpouru jsme zavzpomínali třikrát jinak

První akcí, která se v rámci devětadevadesátého výročí Rumburské vzpoury konala, byl dálkový pochod, který měl v loňském roce premiéru. A jelikož se setkal s velkým úspěchem, města Rumburk a Nový Bor, společně s Československou obcí legionářskou, jednotou Liberecký kraj a Aliancí Military Clubs ČR, jej zorganizovali znovu, tentokrát připadl na sobotu 13. 5. Všichni milovníci pěšího a cyklistického výletování se sešli na Lužickém náměstí, kde se zapsali do pamětní knihy. Starostové obou měst všechny uvítali a popřáli šťastnou, přes třicet kilometrů dlouhou cestu. Trasa vedla po značených turistických stezkách a končila na koupališti v Novém Boru, kam se musel každý účastník dostavit nejpozději do osmé hodiny večerní, ale ti zdatnější to zvládli rychleji. V cíli bylo zajištěno občerstvení a účastnický pamětní list.

Další významnou kulturní událostí byl křest nové knihy „Vojenská vzpoura v Rumburku 1918 – od Rumburku po Nový Bor“. Autoři textů, pánové Karel Oktábec a Radek Andonov, připravili pro čtenáře a milovníky historie vskutku nádhernou knihu. Ve čtvrtek 18. 5. si mohli návštěvníci výtisk zakoupit mezi prvními, a dokonce si ho nechat od historiků i podepsat. Následovalo krátké historické zavzpomínání a poté pracovnice rumburského muzea Ester Sadivová připravila jeden výtisk, který starosta Jaroslav Sykáček symbolicky polil šampaňským. Kniha vyšla v nákladu dvou tisíc výtisků a koupit si ji můžete například v Městském informačním centru v Rumburku.

O den později v 11.00 hod. začal pietní akt u pomníku popravených za místním hřbitovem. Aktu se zúčastnili zástupci měst Rumburk a Nový Bor, někteří zastupitelé, radní, baráčníci a veřejnost. Akt dále pokračoval v 11.30 hod. u sochy Nepokořený v Parku Rumburské vzpoury. Touto vzpomínkou jsme pro letošní rok oslavy výročí Rumburské vzpoury důstojně zakončili.

