Kniha do vlaku vám zpříjemní cestování po kolejích

Rumburská knihovna se připojila k celorepublikovému projektu knihoven a Českých drah „Kniha do vlaku“. Myšlenka vznikla již před pár lety v jihomoravském Mikulově, odtud se rozšířila do dalších měst. Cílem projektu je popularizovat čtení, zpříjemnit cestujícím dlouhou jízdu a zároveň dát starým knihám šanci najít si svého čtenáře.

Pokud jste v posledních dnech někam cestovali, mohli jste si knihovny všimnout ve vstupní hale rumburského vlakového nádraží. Jedná se o duplicitní vyřazené knihy z fondu knihovny. Z těchto knih si každý cestující může zapůjčit libovolný výtisk a vzít si ho s sebou do vlaku. Po přečtení knihu vrátí buď zpět na místo, nebo do regálu na jiné nádraží zapojené do projektu. Doplnit regály knihami a časopisy může kdokoliv, samozřejmě nesmějí mít vulgární obsah. Hala rumburského nádraží je zrenovovaná a knihovnička ji dodá další lesk. Vedení drah Ústeckého kraje projevilo o tuto službu velký zájem. První podnět na umístění v rumburské nádražní hale dala pokladní Zuzana Lacmanová.

jap