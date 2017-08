Rumburské děti vybíraly korunky pro medvědy

Během měsíců března a dubna probíhala na rumburských mateřských i základních školách sbírka na pomoc ZOO Děčín, konkrétně na sponzorování medvědů grizzly. Sdělujeme všem, že se letos vybralo neuvěřitelných 18 568 Kč. Loňský rok se vybralo o necelých pět tisíc korun méně. Touto sumou rumburské děti přispějí medvědům na nějaké to přilepšení či dobrůtku. Však si to oba stařečci zaslouží. A my jim přejeme hodně zdraví a spoustu sluníčka na vyhřívání kožíšků.