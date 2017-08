Jan Oprchal

Jan Oprchal – jméno, které je všem rumburským rodákům jistě dobře známo. Byl to ředitel a profesor místního gymnázia, a hlavně sportovec tělem i duší. Dne 2. 6. 2017 by oslavil jubilejní sté narozeniny, a proto je důležité si tohoto skvělého člověka ve zkratce připomenout. Jan Oprchal se narodil 2. 6. 1917 v Kopřivnici jako prostřední ze tří dětí. Sportu se věnoval už od mala, především volejbalu, basketbalu a atletice. Po celý svůj život aktivně pracoval s mládeží a své zkušenosti a lásku ke sportu se snažil přenést právě na své studenty a svěřence. Po druhé světové válce, kdy v pohraničí chyběli učitelé, se s manželkou přestěhoval do Rumburku a začal učit na zdejším gymnáziu. Byl členem sportovní komise města, spolupracoval s některými jednotami, byl pořadatelem několika ročníků Běhu Rumburské vzpoury. Jeho činnost byla opravdu pestrá. Zemřel náhle 30. 9. 1996 ve věku šestasedmdesáti let. Stále je nás mnoho, kteří na něj s úctou vzpomínáme, čest jeho památce.

