Životní prostředí nám nesmí být lhostejné

Hezky se o tom povídá, ale zkuste někdy vyrazit do přírody a většinou narazíte na pozůstatky návštěvy některých „rádoby“ turistů. Určitě víte, o čem mluvíme. Pohozené lahve, plastové obaly, plechové konzervy, ale výjimkou nejsou ani pneumatiky a jiné věci, co lidé nepotřebují a z nějakého záhadného důvodu považují les, potok či louku za odpadkový koš.

Proto vyrážejí jiní lidé do přírody a snaží se tento nepořádek uklidit. Tak vyrazili v rámci Týdne Země, který pořádalo město Krásná Lípa v sobotu 22. 4., Všeználci i se svými rodiči k rybníku Klabeček a čistili až ke Třem studánkám říčku Křinici. Počasí sice akci moc nepřálo, ale všichni se se svým úkolem poprali se ctí. Někteří sice dorazili do cíle mokří jako hastrmani, ale to nikomu nebránilo, aby byli se svou prací spokojeni. A tak šestnácti dětem a dvanácti statečným rodičům (vlastně i dvěma babičkám) matka příroda moc děkuje.

Miroslav Brabník