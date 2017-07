Rumburk vyjádřil díky a uznání našim osvoboditelům

Po roce jsme si opět připomněli konec druhé světové války, chcete-li Den vítězství či osvobození. Státní svátek letos připadl na pondělí, rumburští památku všech padlých uctili v úterý 9. 5. slavnostním položením věnců a květin k pomníku hrdinů z druhé polské armády. Tradičně přijela delegace z Polska, tentokrát i včetně dětí z tamějších škol. Na městském hřbitově pak starosta Jaroslav Sykáček poděkoval všem přítomným za jejich účast a projevy úcty k těm, kteří za naši svobodu položili životy. Zdůraznil, že bychom neměli zapomínat jak na ty, kteří proti zlu bojovali, tak na ty, kteří za hrůzami druhé světové války stáli. V podobném duchu volil slova i zástupce polské strany. Za velmi chladného počasí zazněly hymny České republiky, Polska a Ruska, poté zazpíval dívčí sbor pod vedením sbormistryně Ivety Vondráčkové českou a polskou píseň. Na závěr se šly ještě položit květiny na konkrétní hroby. Od konce války uplynulo již dvaasedmdesát let, to však neznamená, že by měla být zapomenuta.

jap