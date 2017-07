MAS Český sever vyhlásila 2. 5. 2017 první výzvu v novém programovém období 2014 – 2020 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

První výzvu v novém programovém období vyhlásila MAS Český sever v úterý 2. 5. Podporu získají projekty zaměřené na investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, sdílení zařízení a zdrojů, horizontální a vertikální spolupráci mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězů a místních trhů, předávání znalostí a informační akce (s vazbou na Program rozvoje venkova). Vždy se musí jednat o projekty, které budou v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS na období 2014 – 2020. Oprávnění žadatelé mohou předkládat své žádosti v kanceláři MAS Český sever ve Varnsdorfu, Národní 486, a to v období 12. 6. až 26. 6. 2017. Celková výše dotace pro první výzvu činí 23,5 mil. Kč. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem dne 25. 7. 2017.

Úplný text výzvy, fiche (oblasti podpory), pravidla pro žadatele, další nezbytné dokumenty a pokyny jsou ke stažení na stránkách www.masceskysever.cz/program-rozvoje-venkova.

Své projektové záměry můžete bezplatně konzultovat s pracovníky MAS Český sever po předchozím sjednání termínu schůzky, kontaktní údaje jsou uvedeny ve výzvě a na webu MAS Český sever.

Na červen plánujeme vyhlásit tři výzvy v Operačním programu Zaměstnanost (sociální podniky, prevence bezpečnosti, sociální služby), v červenci tři výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (bezpečnost dopravy a cyklodoprava, infrastruktura pro vzdělávání, sociální bydlení) a v září dvě výzvy v Operačním programu Životní prostředí (posílení biodiverzity a přirozené funkce krajiny). Pro více informací sledujte průběžně naše webové stránky.

kancelář MAS Český sever,

z. s., Varnsdorf