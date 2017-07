Budou vám pít krev – doslova. V Rumburku se šíří štěnice

Zdravím, jsem Štěnice a vyskytla jsem se i u vás v Rumburku a přilehlém

okolí. Znovu se šířím a nejsem sama, je nás stále více a více. Problém

se mnou mají už i v důkladně udržovaných domácnostech.

• Neomezuji se pouze na postel nebo ložnici, kde je mi nejlépe, ale rozptyluji se po celém bytě.

• Mé kousnutí je dobrou, ale ne stoprocentní diagnózou. Nejlepší je objednat si speciální pasti, na kterých poznáte, že jsem právě u vás doma. Levná diagnóza mého výskytu je oblepit matraci oboustrannou páskou kolem dokola, kam se při lezení nalepím.

• Ale abyste si mohli být zcela jistí, že s vámi bydlím, je třeba mě najít, nebo alespoň mé stopy v podobě vajíček či trusu.

• Zbavit se mě je velmi obtížné, běžnými přípravky z drogerie mě vyhubit nelze.

• Pokud mě objevíte, kontaktujte ihned deratizéry, od nich dostanete přesné instrukce. Včasná deratizace zabrání mému šíření a rozmnožení. Také je zapotřebí, pokud bydlíte v nájemním domě, informovat majitele objektu.

• Šířím se do bytů a domů ze zakoupeného staršího nábytku, elektroniky, ráda se přemístím například do kabelek, cestovních tašek, batohů, knih, na kabát a poté si mě odnesete k vám domů. Nemám problém přežít ani v kontejnerech, kam mě někteří vyhazujete v dobře vypadajícím nábytku, funkční televizi a podobně.

Štěnice si může přivézt kdokoliv a téměř odkudkoliv – z dovolené, hotelu, penzionu, městské hromadné dopravy, školy, nemocnice, i návštěva vám je může domů zavléct. To, že se pohybujete pouze v čistém prostředí a v civilizovaném světě, nehraje v tomto případě roli. Lidé se bohužel mylně domnívají, že štěnice jsou jen v bytech a ubytovnách, kde je nepořádek a špína. Věřte, není tomu tak. I v naprosto udržovaném bytě, kde je čisto a udržuje se pravidelně pořádek, se štěnice objevují.

Jediným zdrojem potravy pro štěnice je lidská krev, kterou v noci sají. Bez potravy přežijí i několik měsíců. Přes den je neuvidíte, jsou to noční tvorové. Navíc velmi rády cestují a nezamoří jen jednu místnost, ale vlezou i k sousedům. Proto je poté důležitá vzájemná spolupráce všech zúčastněných.

Kousnutí od štěnice není nijak bolestivé, ale dokáže hodně svědit. Většina lidí si kousance plete s komářím štípnutím. U každého mohou vypadat jinak. Často se vyskytují řetízkově za sebou, ale mohou být i jednotlivě. Jakýmsi pozitivem je, že štěnice nepřenáší na člověka žádné choroby.

Tato zpráva v žádném případě nemá vyvolat paniku, ale spíše upozornit na aktuální a nezanedbatelný problém. Nestyďte se zavolat odborníkům, když ve svém bytě, domě nebo kdekoli jinde objevíte stopy po štěnicích či přímo samotné parazity. Jedině deratizační firma si s těmito „nevítanými hosty“ dokáže spolehlivě poradit. Je důležité řídit se pokyny deratizační firmy.

Jak probíhá odborný zásah?

1. V případě pochybností návštěva s odbornou prohlídkou bytu za účelem potvrzení přítomnosti štěnic.

2. V případě potvrzení výskytu sjednání termínu zásahu.

3. Před samotným zásahem je třeba provést určitá opatření. Je nutné vyklidit skříně (v místnosti, kde se spí a to nejméně v rozsahu dvou metrů od postele), sundat ubrusy a všechny ostatní textilie. Vše uzavřít do igelitových pytlů a po prvním zásahu vyprat nejméně na šedesát stupňů (raději na delší cyklus). Vysát veškeré plochy a před likvidací nechat sáček odborně ošetřit (i odtud se totiž mohou znovu vrátit). Nevynášet věci z bytu k popelnici. Při přenášení můžete štěnice roznést po celém domě. Od popelnic budou putovat k dalšímu hostiteli, možná zpět k vám. Je třeba vše nejprve ošetřit a počkat na souhlas pracovníka provádějícího dezinsekci, zda se již nábytek může vyhodit. Pokud je to možné, zadělejte veškeré prostupy do sousedních bytů, jedná se zejména o stoupačky topení, silikonem.

4. Aplikace insekticidu. Během zásahu je proveden postřik tekutou jíchou. Ošetřují se zdi, stropy, podlahy, nábytek zvenku i zevnitř a zejména postel. Celá záležitost se štěnicemi je sice velice nepříjemná, ale používané prostředky jsou při dodržení pokynů bezpečné pro lidi i domácí zvířata. Během postřiku by neměl být nikdo přítomen a návrat do ošetřených prostor je možný až po úplném zaschnutí, to trvá minimálně jednu hodinu.

5. Je třeba, abyste se v boji se štěnicemi obrnili trpělivostí. Je zcela normální, když budete po prvním zásahu ještě někdy poštípáni, nebo zahlédnete živou štěnici. V případě odolnější populace chvíli trvá, než dojde k jejímu vyhubení.

6. Po přibližně třech až šesti týdnech se provádí druhá aplikace insekticidu. Ve většině případech dva zásahy postačují. V případech velkého zamoření (infestace) však nelze s jistotou vyloučit potřebu další aplikace. Jen v opravdu ojedinělých případech, kdy je infestace minimální, postačuje jeden zásah.

7. Po provedení zásahu je třeba v bytě i nadále spát, nejlépe v oděvu s dlouhým rukávem, nohavicemi a chodit v přezůvkách. Štěnice, které přežily, musí být přítomností hostitele nuceny vyhledávat potravu a přicházet tak do kontaktu s ošetřenou plochou. Ošetřené plochy se proto nesmějí stírat, vysávat, aplikovat na ně chemické látky, včetně čisticích prostředků, či novou malbu. To je samozřejmě nepříjemné a těžké vydržet, ale tím, že někde postřik zmizí, dochází k nižší efektivitě zásahu.

8. Poslední fází je kontrola po jednom až třech měsících po ukončení zásahu, v závislosti na stupni infestace.

Každá deratizace probíhá dle instrukcí odborné firmy, tento postup je jedním z mnoha.

zdroj: www.naturabor.cz