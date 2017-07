Blahopřejem

Chtěli bychom touto cestou poblahopřát skvělému rumburskému sportovci Davidu Tiepovi, rodným jménem Cai Xuan Tiep, za vynikající výkon na mezinárodní soutěži MMA CAGE FIGHTING, která se konala 21. 4. v Komárnu, kde David proti tvrdé konkurenci jednoznačně zvítězil a jeho zápas byl vyhlášen jako nejlepší zápas turnaje. David dochází trénovat do naší Rumburské školy bojových umění, která funguje již přes dvacet let, a střídavě také poslední rok do Prahy, kde pracuje. David přistupuje k tréninku velmi zodpovědně a tvrdě. Trénuje dvakrát až třikrát denně, přičemž je v osobním životě vzor slušnosti a skromnosti. Za to může poděkovat také své skvělé rodině. Pevně věřím, že kdyby naši ostatní čeští sportovci z takzvaně „národních sportů“ brali svou přípravu a chování stejně zodpovědně, tak se nemohou neustále potácet někde na „chvostu“ tabulek a bojovat o záchranu před sestoupením do nižších tříd. Kluci jako David od nikoho nic nedostali, nikdo jim nic neplatí a svou pílí přesto vynikají.

Moc mu přejeme, aby zůstal nadále tak skromným klukem a dovolujeme si připojit i jednu z jeho fotografií.

za naši školu bojových umění

Waldemar Kotmel a Petr Sedláček