Projekt, který pomáhá nezaměstnaným

Od listopadu loňského roku je v Rumburku realizován projekt s názvem „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“. Projekt pomáhá nezaměstnaným osobám, které se potýkají s horší uplatnitelností na trhu práce, a to především z důvodu nízkého vzdělání. Dalším znakem této skupiny osob je dlouhodobá evidence na Úřadu práce ČR (déle než dvanáct měsíců) či pobírání dávek hmotné nouze.

Cílem projektu je zejména pomoci uchazečům uplatnit se na trhu práce, kromě toho jim také pomoci při řešení složitých životních situací. Nejčastěji účastníci řeší problémy ohledně neuspokojivé finanční situace a nevhodného bydlení.

S tímto jim intenzivně pomáhají především terénní pracovníci projektu, kteří účastníkům zajišťují individuální a skupinová poradenství, motivační školení, zprostředkovávají rekvalifikace či zaměstnání. Celý komplex aktivit projektu vede k opětovnému zapojení se do běžného života.

Projekt je v Rumburku realizován již několik měsíců a má první úspěchy. Do konce dubna 2017 pracovníci projektu oslovili třicet uchazečů o zaměstnání, do projektu jich pak vstoupilo dvacet šest, z nich se podařilo již sedmnáct umístit do zaměstnání a o dalších pracovních místech se jedná.

V Rumburku působí terénní pracovnice Tereza Hošalová, která je zájemcům a účastníkům projektu k dispozici v Informačně poradenském centru na adrese Slovenského národního povstání 131/9, Rumburk, a to každou středu od 9.00 do 13.00 hod. a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod. Terénní pracovnici lze kontaktovat také na tel. 775 863 933 či e-mailu tereza.hosalova@dc.mpsv.cz.

Projekt „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“ realizuje Úřad práce ČR a je financován z Evropského sociálního fondu a prostřednictvím státního rozpočtu ČR.