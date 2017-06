Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík zavítal na radnici v Rumburku, prohlédl si i Lužickou nemocnici

Představitelům města i nemocnice už pomalu dochází trpělivost při jednání s pojišťovnami, které nevyplácí částky, které mají. Město Rumburk, jakožto stoprocentní vlastník Lužické nemocnice, každoročně ze svého rozpočtu vyčleňuje desítky milionů korun na její provoz. Nemocnice se však dál nijak nerozvíjí, a pokud by ji město mělo dotovat i v následujících letech, samo by se také přestalo rozvíjet. Stav nemocničních budov se neustále jen „záplatuje“, ale peníze na nutnou modernizaci už nezbývají. To si uvědomuje i ministerstvo zdravotnictví, které přišlo s nápadem, jak chátrající budovy opravit. Podle návrhu, který začalo ministerstvo připravovat, by peníze měly putovat ze spotřební daně na alkohol a tabák.

Nejen na toto téma hovořil v Rumburku ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, který nemocnici i městský úřad v polovině dubna navštívil. S členy představenstva nemocnice komentoval i další skutečnosti. Například slíbil, že od prvního července tohoto roku se zvýší hrubá mzda zdravotním sestrám celkem o dva tisíce korun. Stát pošle peníze na kraj, od kterého budou moci provozovatelé nemocnic čerpat.

O čem dalším se ministr zmínil, si můžete přečíst níže.

„Plánuje se změna rozpočtového určení daní (RUD), část mínusů z RUD, konkrétně z tabáku a alkoholu, půjde na účet ministerstva zdravotnictví. Ročně by mělo jít asi o pět miliard. Z této částky se mají začít rekonstruovat všechny české nemocnice, měla by to být jedna na okres. Vy jste takový okres, kde by nemocnice měly být dvě. Umím si představit, že v Česku bude síť sto základních špitálů, do kterých půjdou právě tyto peníze. Ale za prvé – je to opravdu vázané na to, co bude po volbách, za druhé – všichni víte, co se stane v poslanecké sněmovně, když se tam otevře rozpočtové určení daní.“

„Musíte se začít koncentrovat sami na sebe. Otázka propadu je klíčová. Nějaký špitál tady určitě přežít musí, to je bez debat. Důležitá jsou interní lůžka, to samé chirurgie. Vím, že malérem ve výběžku je stomatologie, problémem může být za chvíli i pediatrie.“

„Průšvih nemocnice je, když jede ze sta procent na příjmy ze zdravotního pojištění. Ideální situací by bylo, kdyby si nemocnice alespoň dvacet milionů vydělala vlastní činností. Musíte si rychle rozmyslet, co Rumburk chce, jakým způsobem budete financovat. Myslím si, že vás čeká ještě hodně trpká diskuze na téma, co v tomto regionu má a nemá být. Ve stavu, v jakém nemocnice nyní je, určitě dál pokračovat nemůže.“

Již delší dobu víme, že město hledá strategického partnera, který by si nemocnici vzal pod svá křídla. Jaká je aktuální situace nám řekl starosta města Rumburk Jaroslav Sykáček.

„Především je třeba jasně říct, že do dnešní tíživé situace by se naše nemocnice nedostala, pokud by u ní nedošlo k tak propastnému propadu výkonů v letech 2013 a 2014 za řízení tehdejšího ředitele D. Švába. Dalším, a to navazujícím důvodem je fakt, že úhradová vyhláška jaksi nepočítá s tím, že by nemocnice mohla své výkony opět navýšit a že by je pojišťovny měly také zaplatit. Pokud by totiž pojišťovny všechny výkony zaplatily, nebyla by nemocnice ve ztrátě, a pokud by město nějaké peníze dalo, pak by se mohly investovat například do chátrajících budov.

Bohužel na nás však pojišťovny kašlou, takže mi nezbylo nic jiného, než se obrátit na premiéra Sobotku, který k nám obratem vyslal pana ministra Ludvíka. Mezitím jsme ale o problematice nemocnice diskutovali nejen se zastupiteli, ale i s občany našeho města, kterým bych chtěl alespoň touto cestou za jejich zájem a věcné připomínky poděkovat. Z uvedené diskuze pak vyplynul zřejmý, naprostou většinou akceptovaný názor, že nejvhodnějším případným partnerem je Ústecký kraj. Proto jsem zahájil s hejtmanem Ústeckého kraje jednání, kdy prvním a naprosto zásadním faktem bylo konstatování, že Ústecký kraj má o rumburskou nemocnici zájem. Je též pravda, že pan hejtman se v televizi vyjádřil, že kraj je ochotný nemocnici převzít, a to za jednu korunu. Já osobně jsem však toho názoru, že je třeba i ve věci stanovení ceny jednat uvážlivě, neboť se nejedná o prodej «garáže», ale celé společnosti. A protože se jedná o majetek města, jsem povinen jednat takzvaně s péčí řádného hospodáře. V opačném případě bych totiž jak osobu svou, tak i kolegy zastupitele mohl takříkajíc dostat «do tepláků», a to vážně nechci. Proto v nejbližším období provedeme ocenění hodnoty akcií Lužické nemocnice, pak výsledek projednáme na veřejném zasedání zastupitelstva a poté, pokud dostaneme od zastupitelů mandát, budeme dále jednat s Ústeckým krajem.

Mezitím se naše nemocnice bude soudit s pojišťovnami a očekávat reálnou pomoc od ministra Ludvíka. V každém případě však jedno zůstává pořád stejné. Město bude i nadále nemocnici podporovat a padnout ji rozhodně nenechá!“

jap