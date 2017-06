Divadelní soubor Hraničář posbíral v Děčíně několik ocenění

V děčínském městském divadle se uskutečnila ve dnech 24. – 26. 3. přehlídka amatérského divadla Děčínská brána, pořádaná každoročně Svazem českých divadelních ochotníků, oblastní organizací České středohoří, Děčín.

Přehlídky se tradičně se svými inscenacemi účastní i divadelní soubor Hraničář Rumburk. Letos soubor uvedl na přehlídce hned dvě hry, studentské představení Moliérova Lakomce a Čechovova Strýčka Váňu, obě inscenace v režii Majky Koukolské. I přes vysokou úroveň všech uvedených her ostatních zúčastněných souborů obstál rumburský soubor na výbornou a dostal od poroty doporučení do programu celostátní přehlídky činoherního a hudebního divadla PIKNIK Volyně 2017 s inscenací Strýček Váňa. Kromě tohoto „vyznamenání“ udělila porota členům Hraničáře čestná uznání: Oldřišce Jeřábkové za role Štiky, Mariany a Frosiny, Jaroslavu Švířovi za role Kleanta, Frosiny a Štiky a Vojtovi Zemanovi za role Valéra a Elišky, a to v inscenaci Lakomec. Čestné uznání získal také Josef Zach za roli Serebrjakova v inscenaci Strýček Váňa. Představení Čechovovy hry posbíralo také ceny za herecké výkony. Tereza Rauch si odnesla cenu za roli Jeleny, Oldřiška Jeřábková za roli Soni a Roman Winter za roli doktora Astrova. Kromě hereckých výkonů v tomto představení ocenila porota (složená z herců a divadelních odborníků Mgr. Lenky Lázňovské, Renaty Grolmusové, PaedDr. Františka Zborníka a Mgr. Martina Pošty) i scénu Radima Purcharta. Letošní ročník byl pro rumburský soubor opravdu úspěšný, především díky práci a ochotnickému nadšení všech jeho členů.

Alena Winterová