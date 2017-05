Výstava žáků o barokní architektuře

V Loretě Rumburk se od května do června představují výtvarné práce žáků Základní umělecké školy Rumburk. Výstava s názvem „Baroko v Rumburku“ probíhá od 12. 5. do 30. 6. 2017. Žáci a učitelé Oboru výtvarné vyjadřování a oboru Keramická tvorba se ve školním roce 2016/2017 seznámili s historií barokní památky Loreta Rumburk a dalších barokních staveb města. Různými výtvarnými technikami poté individuálně zpracovali architektonické detaily a dekorativní výmalbu, a to formou grafických listů, pastelů, kreseb a keramických výrobků. Výstava je přístupná od úterý do soboty (10.00 – 17.00 hod.) a je pořádána u příležitosti 310. výročí barokní památky Lorety Rumburk (1707–2017) a tematicky zaměřeného roku 2017 – Roku českého baroka.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 12. 5. v 17.00 hod. Má podobu tvůrčí výtvarné dílny, jíž se zúčastní jak tvůrci výstavy, tak jejich rodiče a volně příchozí návštěvníci. Kromě prohlížení vytvořených výtvarných děl si aktivně vyzkouší například tvorbu v linorytecké dílně, zdobení papírových andílků, práci s ornamentem či práci s keramickou hlínou.

Klára Mágrová