Střídavě oblačno. Jarní část zápasů přinesla rumburským fotbalistům úspěchy i zklamání

15. kolo, 2. 4. 2017

FK Jiskra Modrá

FK Rumburk

3:2 (1:0)

po penaltách

Hned od úvodního hvizdu nás domácí tým zatlačil před pokutové území a donutil nás k chybám v rozehrávce. Vodou na mlýn byl pro Modrou také první asistent rozhodčího, který přehlídl držení Čudy, ale jeho ohnání po soupeři už zběsile mával. Zároveň nezapomněl sdělit rozhodčímu, že má našemu štítovému záložníkovi udělit žlutou kartu za oplácení. A to vše po devadesáti sekundách hry. Z následného přímého kopu trefil Chlada nataženou nohu domácího hráče, od které putoval míč nechytatelně do naší brány. Po tomto katastrofálním úvodu jsme se do 15. minuty na hřišti hledali. Od této chvíle jsme však začali hrát to, co jsme si v kabině řekli, a na hřišti to bylo znát. Pokud jsme zatlačili na obranu hostů, zmohli se hráči vedoucího týmu I. A třídy pouze na odkopávání, což bylo příčinou toho, že i my si vytvářeli nebezpečné situace, které jsme bohužel nesprávně řešili. Po zbytek poločasu byla hra celkem vyrovnaná, jen tu a tam zazlobil domácí tým nákopy na rychlé útočníky, kteří svým pohybem zatápěli naší obraně. Jejich snaha však skončila buď u dobře se pohybujícího brankáře Dvořáka, nebo střelou mimo tři tyče.

Ve druhém poločase se ze hřiště vytratila mezihra. Modrá se začala spoléhat na dlouhé balony pro krajní hráče a my využívali možnosti rychlých přechodů do útoku. Když se domácímu celku náhodou povedlo přehrát naši obranu, už si nedokázal poradit s výborně chytajícím brankářem. Vše se změnilo v 70. minutě, kdy po naší kombinační akci z levé strany přihrál nesobecky Chlan Chladovi a ten z malého vápna trefil odkrytou bránu. Radost mohla být větší, když hned po rozehrávce opařený tým domácích udělal chybu v rozehrávce a my se řítili tři na jednoho. Bohužel jsme tuto příležitost opět řešili špatně a nakonec ani nevystřelili. Hra najednou dostala spád a přelévala se k možnostem na obou stranách. Šance domácích pokryl Dvořák a naše střely od Stankoviče a Demetera minuly cíl. V 86. minutě jsme opět předvedli kombinaci, která vedla k rozebrání soupeřovy obrany, a po přihrávce Chlady střídající Vláďa Hejl skóroval. Radost byla obrovská, bohužel do zápasu vstoupil opět faktor R., Modrá vrhla vše do útoku a z jedné skrumáže před naší brankou, po souboji tělo na tělo, upadl domácí hráč, 89. minuta – pokutový kop. K našemu velkému zděšení ještě navíc vytáhl sudí červenou kartu a Stankovič musel předčasně do sprch. Penaltu Dvořák chytil, bohužel na dorážku exekutora už nedosáhl. Zbytek zápasu i s nastavením jsme zvládli jako profíci a hru udrželi v dostatečné vzdálenosti od našeho vápna. Penalty proměnili Chlada, Zounar, Dvořák, neproměnili (tyč) Čuda, Hejl.

Názor trenéra: Ze zápasu mám rozporuplné pocity. Jsem hrdý na náš tým, jak jsme dokázali hrát s rychlostně a technicky vyspělým týmem Modré. Bohužel nemůžu skousnout výkon všech rozhodčích. Nechci spekulovat, co bylo za jejich špatným výkonem, ale jak všichni víme, domácí tým chce postoupit. Jak výstižně řekl kapitán domácích pro jistý server – doma prostě nesmíme ztrácet. Chtěl bych poděkovat klukům a celému realizačnímu týmu za bezchybný výkon, který vedl k mému úspěšnému debutu na střídačce.

16. kolo, 8. 4. 2017

FK Rumburk

TJ Oldřichov

2:0 (1:0)

Na velmi těžkém terénu bylo od prvních okamžiků jasné, že to bude těžké a bojovné utkání, kde nebude moc šancí. Hra se spíše odehrávala ve středu plochy, a tak oba brankáři, až na nějaké ty centry, byli bez práce. Za zmínku stojí pouze šance hostů z 20. minuty, kdy se po standardní situaci ocitl soupeřův hráč za domácí obranou. Svou střelu však nenamířil mezi tři tyče. Do konce půle se však udála ještě jedna zajímavá akce, která dala ráz zbytku zápasu.

A to ve 45. minutě, kdy po krásné akci levé strany skóroval kapitán Jakub Chlada.

Druhá půle nabídla ještě méně fotbalovosti, než ta první. My jsme celkem v pohodě odvraceli dlouhé nákopy hostů a snažili se co nejdéle držet míč na svých kopačkách. Když se v 78. minutě opět prosadil Jakub Chlada, nutno podotknout za velké pomoci hostujícího brankáře, bylo o zápase skoro rozhodnuto. V 88. minutě se odehrála navíc věc, která do fotbalu vůbec nepatří. Oldřichovský hráč, jenž byl na hřišti pár minut, nesportovně „sjel“ Jakuba Čudu a po právu viděl červenou kartu.

Názor trenéra: Jsem rád, že kluci dodržovali taktické pokyny, a především v první půli, až na malé výjimky, byl náš výkon takřka stoprocentní. Druhá půle byla, co se týče kombinační hry, slabší. Jelikož hostující tým se spoléhal na nakopávané balony, které naše obrana bez problému zachytávala a k odraženým míčům se jako první dostávali naši středopolaři, tak hra na údržbu nám stačila. Celkově musím kluky opětovně pochválit a doufám, že toto první vítězství na jiříkovské ploše nebude poslední.

17. kolo, 15. 4. 2017

FK Jílové

FK Rumburk

4:1 (1:1)

I ve třetím jarním zápase jsme spíše mohli překvapit, než abychom přejímali roli favorita. Soupeř, druhý tým tabulky, se netají ambicemi postoupit do krajského přeboru, a tak nás čekal těžký boj. Na rozdíl od minulého utkání se oba týmy snažily hrát fotbal a domácí celek měl územní převahu. Během úvodního tlaku si vytvořil jednu příležitost, kterou brankář Dvořák vychytal. Postupem času jsme vyrovnávali hru a dostávali se na dostřel jílovské branky, bohužel slibné náznaky Zounara či Demetera jsme nedokázali využít. Až ve 37. minutě se ujala střela Demetera, kterou brankář domácích jen vyrazil do dobíhajícího spoluhráče a od něj putoval míč do branky. Vedení jsme mohli vzápětí navýšit, bohužel, nepovedlo se. A tak se opět potvrdilo známé pořekadlo – nedáš, dostaneš. Po skrumáži před naším vápnem se míč dostal k domácímu záložníkovi a ten s pomocí teče Pokorného vyrovnal. V závěru poločasu nás opět podržel Kuba Dvořák, když chytil pokutový kop. Druhá půle byla rozdělena stěžejní 58. minutou na dvě části. V té první jsme hráli naši hru a jílovské jsme k ničemu nepustili. V 58. minutě po „malé domů“ Kuba machroval a místo odkopu volil kličky. První, druhá a po třetí už mu to domácí útočník nezbaštil, vypíchl balon a mířil na prázdnou branku. Dvořák mu skočil na záda, dostal červenou kartu a samozřejmě byla penalta. Do branky musel Bednář, ten si na pokutový kop sáhl, ale k naší smůle míč skončil v síti. Od tohoto momentu Jílové kontrovalo hru a dostávalo se k zakončení, které Bedna vždy skvěle zneškodnil. V 85. minutě jsme zvolili hru vabank a oba naši stopeři se posunuli do útoku. Tento risk se bohužel nepovedl a my inkasovali ještě dva laciné góly.

Názor trenéra: Do utkání jsme nastoupili se slátanou sestavou, kdy nám chyběli tři stabilní hráči. Kluky chválím za předvedenou hru a bojovnost. Po celý zápas jsme dokázali držet s favoritem krok a nebýt smolné 58. minuty, tak věřím, že jsme si minimálně bod odvezli. Mrzí mě, že branky zatím dostáváme po školáckých chybách, že se nedokážeme v útoku častěji prosazovat. Kuba byl jednoznačně nejlepším hráčem na hřišti. Naštěstí disponujeme vyrovnanou brankářskou dvojicí, a tak o tento post nemusím mít v dalším kole starost.

18. kolo, 22. 4. 2017

FK Rumburk

FK JUNIOR Děčín

1:0

PO PENALTÁCH

Tentokrát se hrálo na lepším terénu, bohužel na naší hře to nebylo znát. Z fotbalové nudy probrala diváky až šance Demetera a hlavička Pokorného z následujícího rohového kopu. To vše v 17. minutě. Kdo čekal, že tento okamžik domácí nakopne, tak se zmýlil. Do konce poločasu jsme si nevytvořili vůbec nic, naopak šance začaly přibývat na straně hostů. Dvakrát nás podržel Dvořák, jednou opět zachránilo břevno. Druhou půli otevřel Junior obrovskou šancí, kdy se mohl proslavit střídající hráč. Svůj samostatný únik však zakončil střelou, která minula naši branku.

I nadále byla naše hra chaotická a vedla jen k držení míče. Hosté spoléhali na rychlé brejky, které naštěstí naše obrana, včetně brankáře Dvořáka, stačila zachytit. Diváky ve větrném počasí mohl zahřát maximálně grog a klobása, ne fotbal. Až s příchodem Chlady se naše hra zlepšila. Bohužel vypracované šance buď zneškodnil hostující brankář, nebo zastavil praporek sudího. Penaltovou loterii jsme nakonec vyhráli.

Názor trenéra: Měl jsem dojem, že si mužstvo nevzalo ponaučení z utkání se Střekovem. Stále chyběl důraz a pohyb u většiny hráčů. V prvním poločase jsme si vytvořili jednu brankovou příležitost, jinak jsme byli bezzubí. V druhé půli to byla spíše taktická hra. Junior hrozil dlouhými míči za obranu, ty naštěstí zvládl pokrýt Dvořák, i když to dvakrát bylo o fous. My jsme, až do příchodu Chlady, opět nic nepředvedli. Kdybychom hráli jako posledních deset minut, byl bych spokojenější, ale na „kdyby“ se nehraje. O bodu navíc rozhodl náš gólman.

