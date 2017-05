ZÁCHYTNÉ KOTCE MĚSTA RUMBURK

Bárny byl odchycen v Jindřichově. Je to asi dvouletý přítulný rošťák, který bude vhodný do domečku se zahradou. Pokud o něj budete mít vážný zájem, kontaktujte pracovnici záchytných kotců na telefonním čísle 725 712 742, nebo osobně přijďte do areálu bývalých kasáren v Rumburku. Pejskovi můžete pomoci i sdílením fotografií na oficiálních facebookových stránkách kotců.