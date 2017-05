Přípravy na oslavy sto jedenáctého výročí Gymnázia Rumburk jsou v plném proudu

Před sto jedenácti lety usedli první studenti do lavic instituce, která nesla název Gymnázium Rumburk. O tři roky později prošli poprvé vchodem nové gymnaziální budovy. A ve školním roce 1913/1914 opustili jako první maturanti brány gymnázia a vydali se vstříc svému dalšímu osudu. Ale lavice školy po nich nezůstaly prázdné, právě naopak. Stále znovu a znovu vítá škola na začátku každého školního roku nové žáky. Rozhodli se pro studium na tomto ústavu s vědomím, že právě zde získají vše důležité pro to, aby si po vykonání maturitní zkoušky mohli splnit své životní cíle třeba jako lékaři, architekti, stavitelé, ekonomové, učitelé aj.

I když se jejich kroky po skončení školy ubíraly nebo teprve budou ubírat různými směry, do různých oborů a různých zemí, jedno budou mít stále společné, a to místo svého studia – Gymnázium Rumburk. Zapsáním svého jména do seznamu absolventů jsou a budou s touto vzdělávací institucí navždy spojeni. U někoho toto spojení může postupně zeslábnout, ale nikdy nezmizí docela. Jiní se budou rádi při nejrůznějších příležitostech (návštěvách, či třeba přednáškách) vracet „na místo činu“, aby nejen zavzpomínali na staré dobré časy, ale také aby zjistili, jak žije jejich škola dnes, jak se vyvíjí, kam směřuje.

Není lepší příležitost pro setkávání než oslava. A první tři jedničky za sebou v historii naší školy si oslavu zcela jistě zaslouží. Pokud i vy patříte mezi absolventy gymnázia, pokud i vy rádi vzpomínáte na léta zde strávená, na své spolužáky, kantory, na místa, kde jste seděli, na třídy, které jste navštěvovali, na tělocvičnu, či třeba učebnu fyziky a chcete tyto vzpomínky sdílet s podobně „postiženými“, máte možnost.

Gymnázium Rumburk zve všechny bývalé i současné studenty a příznivce na oslavy, které se uskuteční v polovině září 2017. V pátek 15. 9. proběhne Slavnostní zahájení oslav v aule školy a vystoupení gymnaziálního pěveckého sboru N. T. C. Následujícího dne, v sobotu 16. 9., se brány školy otevřou všem v rámci mimořádného Dne otevřených dveří, kdy bude pro návštěvníky připraven zajímavý program. Vyvrcholením oslav pak bude slavnostní sobotní Galavečer Gymnázia Rumburk, který proběhne v Domě kultury Střelnice Rumburk. Vstupenky na tento večer můžete zakoupit již od 15. 5. 2017.

Bližší informace o vstupném, konání a průběhu oslav budou pravidelně zveřejňovány na www.gymrumburk.cz, na facebookových stránkách školy, v regionálním tisku a prostřednictvím letáků.

Těšíme se v září na shledanou.

sbor Gymnázia Rumburk