Pozvánka na turistickou akci pro rodiče s dětmi Stezka odvahy – letos již po osmatřicáté

Zveme všechny příznivce a přátele turistiky z okolí na 38. ročník Stezky odvahy, která se letos bude konat v sobotu 6. 5. Jedná se o pěší turistickou akci pro rodiče s dětmi v délce asi devíti kilometrů. Start bude od Informačního střediska „Ametyst“ Brtníky od 7.30 do 10.30 hod. Trasa povede po hranicích Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a částí Národního parku České Švýcarsko do osady Kopec, kde na turistické základně KCT Rumburk bude cíl a ukončení. Na ukončení pochodu chceme potěšit malé turisty nejen medailí a diplomem, ale také různými sportovními soutěžemi s cenami a občerstvením. U táboráku bude k poslechu hrát trampská skupina Ruksak. Bude to pro děti nejen turistická, ale i atraktivní a zábavná akce. Také letos zařazujeme trasu v délce čtyř a půl kilometru, která bude sjízdná i pro kočárky.

Upozorňujeme účastníky, že podle Lesního zákona je zakázáno rušit lesní klid, v lese není dovoleno kouřit ani rozdělávat oheň. Zároveň žádáme účastníky, aby dodržovali návštěvní řád Národního parku České Švýcarsko. Domácí zvířata nesmí v první a druhé zóně národní parku volně pobíhat, psi musí mít vodítko.

Přemysl Homolka

jednatel KCT Rumburk