Novým ředitelem rumburských sportovišť je Petr Voldřich

Vítězem výběrového řízení na ředitele sportovních areálů se stal rumburský rodák Petr Voldřich. Ve městě je poměrně známou osobou, jelikož je i členem představenstva Lužické nemocnice. Pokud jeho jméno slyšíte poprvé, máte nyní možnost nového ředitele alespoň částečně poznat díky rozhovoru, který poskytl Rumburským novinám. Své nové funkce se oficiálně ujme začátkem května.

Kdy jste se rozhodl, že se přihlásíte do výběrového řízení na ředitele organizace Správa rumburských areálů sportu?

Zvažoval jsem to po celou dobu, co běžela lhůta pro podání přihlášek. Dával jsem si na stůl všechna pro i proti, okolnosti i možné interpretace tohoto kroku ve veřejném prostoru. Současně jsem pracoval i na požadovaném projektu. Našeptávačem byla moje žena, která v tom viděla příležitost mne mít blíže k dětem. To „osudové“ rozhodnutí padlo v pondělí ráno poslední den, kdy jsem jí řekl: „Je to na stole, tak mi to, prosím, podej.“

Využiji prostoru, který mi poskytujete, a rád bych poslal vzkaz všem milovníkům konspiračně-politických teorií: „Drazí přátelé, prvého podzimního výběrového řízení na ředitele SRAS jsem se vůbec neúčastnil. Pokud by jeho vítěz setrval na své pozici, tak tento článek vůbec nečtete.“

Jakou profesi jste vykonával doposud a jaký je Váš životopis? Prozradit můžete i něco málo ze soukromého života. Jaké jsou Vaše záliby? Patří mezi ně i sport?

Mám vystudované ČVUT v Praze, pracoval jsem jako projektový manažer u nadnárodní poradenské společnosti. Má dosavadní pozice je (byla) „Vedoucí marketingu pro oblast Ústeckého kraje“ v největší stavební společnosti v České republice. Odcházím v době, kdy se dílo daří, a myslím, že i mým přispěním. Nástupem do SRASu se vracím po více než deseti letech ve „světě“ domů, do Rumburku. Zájemci najdou můj profesní životopis na webu LinkedIn. Jinak jsem ženatý, mám dva kluky. Od narození bydlím v Horním Jindřichově. Záliby mám, ale nedostává se mi na ně příliš času. Sport spíš rekreačně, a hlavně pouze nárazově (kolo, lyže, turistika, tenis, voda). Snad sportovní střelbě se věnuji s jistou mírou pravidelnosti.

Podobně jako o rumburském domě kultury se i o sportovištích poměrně dost hovořilo. Víte, kam zamíří Vaše první kroky, až nastoupíte jako ředitel? Jste obeznámen s provozem jednotlivých sportovišť, jejich hospodařením a personálním obsazením?

Předpokládám, že moje první kroky zamíří do ředitelny a budu přebírat funkci. Nyní mám dovolenou, kterou chci využít i k podrobnému seznámení se s provozem organizace. Tak, aby až to na mne všechno spadne, byl přechod pro mne a společnost co nejhladší, bez extrémů. Já jako člověk z venčí si přináším určité představy, návyky, zlozvyky a organizace má zase svůj rytmus. Věřím, že si lidově řečeno sedneme a budeme společnost úspěšně rozvíjet k všeobecné spokojenosti všech, návštěvníků – zaměstnanců – zřizovatele.

Máte koncepci, jak dál rozvíjet jednotlivá sportoviště, nebo představu, co případně změnit či vylepšit?

Svou koncepci, na provozní úrovni, bych shrnul do dvou slov: údržba a návštěvnost. Na počátku bych se rád zaměřil na opravy a údržbu. Zejména na ty detaily, které kazí celkový dojem návštěvníka. Myslím tím hlavně známky provozního opotřebení nebo projevy inteligence uživatele. Další věcí je návštěvnost, respektive využitelnost sportovišť. Rád bych k nám přilákal více lidí. S tím souvisí větší důraz na marketing a obchod. No a nesmíme také zapomínat na ekonomiku. SRAS je samozřejmě příspěvková organizace města s určitým posláním, ale její financování je vícezdrojové. Část peněz si musí organizace vydělat, takže je to i firma, která podniká na silně konkurenčním trhu. Mám však obavu, že tím největším konkurentem/nepřítelem je internet. V delším časovém horizontu bych rád viděl venkovní koupaliště u bazénu, dopravní hřiště, sportovní halu, půjčovnu sportovního náčiní a další. Nápadů je mnoho, finanční zdroje jsou omezené a konkurence naslouchá.

Co všechno je na letošní rok naplánované?

První velká akce je dokončení rekonstrukce letního stadionu a jeho slavnostní otevření. Na podzim by se mělo začít hrát na nové trávě. Plánuje se letní odstávka bazénu a jeho omezená rekonstrukce. Rádi bychom v tomto čase provedli opravy ve sprchách, sušárnách a na WC, vyvložkování velkého bazénu fólií, rekonstrukci odtokových kanálků, osazení nových startovních bloků, nové nátěry šatních skříněk a vydláždění prostoru před vstupem. Bude také nutné instalovat průtokoměry. Rád bych se věnoval i zútulnění zimního stadionu. To jsou věci, které se plánují. Uvidíme, zda plán „splníme“. Je to všechno o penězích, a jak jsem psal výše, zdroje jsou omezené.

Rád bych Vám poděkoval za příležitost představit se občanům města a velmi rád se s nimi budu potkávat na našich sportovištích.

Já děkuji Vám, především za čas, který jste si pro rozhovor vyhradil. Do budoucna přeji mnoho úspěchů, co nejméně starostí, a hlavně pevné nervy.

Petra Jakouběová