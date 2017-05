Ministr zdravotnictví jednal v Rumburku, navštívil i Lužickou nemocnici

Ve čtvrtek 13. 4. očekávala rumburská radnice vzácnou návštěvu. Do našeho kraje zavítal ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Přijel na pozvání starosty Jaroslava Sykáčka a předsedy rumburské ČSSD Ladislava Pokorného.

Na jednání, které se konalo v zasedací místnosti městského úřadu, byl přítomen i poslanec Jaroslav Foldyna, místostarostové města Rumburk a členové představenstva Lužické nemocnice. Po téměř hodinové diskuzi a výměně názorů se všichni přesunuli na „místo činu“, tedy přímo do areálu nemocnice. Hlavním tématem jednání byla možná pomoc Ministerstva zdravotnictví s proplacením prokazatelně provedených a vykázaných výkonů v roce 2015 ze strany zdravotních pojišťoven (zejména VZP) a investice do Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., která zajišťuje akutní péči pro pětapadesát tisíc obyvatel Šluknovského výběžku. Podrobnější informace o jednání s ministrem vám přineseme v prvním květnovém vydání Rumburských novin.

jap