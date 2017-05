Den otevřených dveří pro nové zájemce do Mateřské školy V Podhájí

Středa 26. 4. 2017 od 16.00 do 17.00 hod.

 přijďte si prohlédnout naši prostornou a moderně vybavenou školku

 děti si budou moci vyzkoušet tvořivé i pohybové aktivity a práci s interaktivní tabulí

 připravíme pro vás i ochutnávku stravování dětí v naší školce

Zápis do naší mateřinky je v úterý 2. 5. 2017 od 10.00 do 11.30 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. Podrobné informace na www.msvpodhaji.estranky.cz