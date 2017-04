Projekt „Bubny do škol“ je moje radost a rytmus jednou z mých životních cest

Je všude okolo nás. Jsem Tokhi. Je mi třicet let a už dlouho mám ve svém životě jasno. Mojí misí je dělat radost muzikou, motivovat a nadchnout ostatní. Vést ty nejmenší k hudbě a za pomocí bubnů a rytmu dokonce bourat bariéry a komunikační zdi i mezi dospělými. Jen koncerty to u mne neskončilo. Spíš začalo. Následně jsem začal mít touhu podělit se o zážitek a nadšení z nástroje ještě daleko víc, než modelem „umělec – posluchač“.

Mnoho lidí zajímá, kde se to vzalo, jak je možné a vůbec reálné být v místnosti, kde je tři sta dětí, nebo až tisíc lidí v hale, a všechny je dirigovat a lehce – během krátkého času navést tak, aby dali dohromady orchestr. Aby to fungovalo. A oni měli pocit, že jsou platní a součástí něčeho většího. Možná poprvé v životě. Chtěl bych, aby s tímhle pocitem lidé vždy odcházeli, a aby buben skrze mé vedení sloužil jako nástroj nejen hudební, ale i nástroj rozvoje a uvědomění si sebe sama.

Jsem muzikant. Profesionální perkusista a bubeník. Hostoval jsem s největšími umělci naší, ale i zahraniční scény. S legendami, jako jsou Karel Gott, Pavel Šporcl, Laura a její tygři, Marek Ztracený, Voxel, UDG, Imodium, Support Lesbiens, a s mnoha dalšími zpěvačkami a zpěváky, finalisty talentových soutěží a podílel se na spoustě hudebních projektů. Dodnes to samozřejmě dělám. Momentálně pracuji nejvíc na projektu, ve kterém je podle potřeby od pěti do patnácti bubeníků. Jmenujeme se Tokhi & Groove Army, jsme k vidění všude možně. Miluji to. Byli jsme jediným oficiálním každodenním programem na Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze, doprovázíme českou fotbalovou reprezentaci, otevíráme obchodní domy, hrajeme majálesy, průvody, festivaly, showcasy, kick off meetingy, uvádíme nové automobily na trh, otevíráme galerie a doprovázíme s radostí třeba i svatby a narozeniny.

Miluji ten kontakt s lidmi, sílu, kterou buben má. Chtěl jsem jít víc do hloubky, předat tu zkušenost instantně na místě i někomu, kdo buben neměl nikdy v ruce. Měl jsem mnoho a mnoho učitelů ze všech koutů světa. Ale pracovat s lidmi ve velikém množství, „facilitovat“ (vést) je ke společnému úspěchu, to mě naučil pan Arthur Hull z USA, mistr komunitního bubnování. Díky němu jsem zvládal práci s menšími kolektivy, bubeníky v kruhu, následně pak s větším a větším počtem lidí.

Firmy z Čech, Slovenska, ale i Polska a Německa nás v současné době používají jako velmi populární formu teambuildingu, kde se za pomocí rytmu a nástrojů učí vytvořit jeden celek, fungující mechanismus.

A čím dál populárnější je náš projekt „Bubny do škol“ (www.bubnydoskol.cz), který funguje na podobném principu. Přivezeme až dvě stě nástrojů, bubnů a barevných trubek (několik tónů) a děti společně hrají melodie a rytmus. Nikdo není stranou. Tato metoda se ve světě používá jako prevence proti šikaně, moderní forma vzdělávání, upevňuje sociální vazby. Z mozku se zároveň během společného bubnování vyplavují endorfiny a dopamin (hormony štěstí) a nadšení pak vydrží ještě dlouho poté. Je to možná jediný školní program v České republice, kde jsou do akce zapojeni skutečně všichni. Kde děti jen nesedí a nečekají, až jim někdo něco odvypráví. Bubnováním již prošly tisíce dětí a projekt stále pokračuje. Momentálně rozšiřujeme působení do zahraničí a chystáme se na letní sezonu. Tahle práce mě opravdu naplňuje a nedá se říct, že existuje něco, co bych dělal radši. Po bubnování často s dětmi zůstávám a ptám se jich, co budou dělat. Jestli by je muzika bavila, jestli v nich show vzbudila zájem. Nechci pozorovat generaci, která v letargii vyrůstá na pseudohrdinech z internetu a nedokáže si najít cestu. Vždy, když mi pak někdo píše na Facebook, jak moc se mu to líbilo a jak bych chtěl dál hrát, je to skoro podobná satisfakce, jako naplněný stadion během největšího koncertu.

Poznámka redakce: Tokhi & Groove Army vystupovali i v Rumburku, konkrétně 20. a 21. 3. 2015 u příležitosti Mistrovství České republiky v krosu. Kdo tuto akci před dvěma lety navštívil, ví, že tito bubeníci to umí parádně rozproudit.