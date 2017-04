Michal Horáček navštívil sever Čech, zavítal i do Rumburku

Jedním z několika odvážných, kteří oficiálně oznámili kandidaturu na prezidenta České republiky, je i známý textař a producent Michal Horáček. Právě on na konci března navštívil v rámci své kampaně Šluknovsko. Nejdříve si prohlédl vyloučené lokality ve Varnsdorfu – konkrétně romské sídliště v Kovářské ulici, poté se setkal s poskytovateli sociálních služeb v regionu, navštívil krásnolipskou firmu Eurometalgroup, prohlédl si tamější sociální podnik – čokoládovnu, čekala ho i prohlídka Krásné Lípy v doprovodu starosty Jana Koláře a na závěr beseda s občany v pivovaru Falkenštejn.

Právě po návštěvě sídliště ve Varnsdorfu se Horáček přesunul do Rumburku, kde zavítal do azylového domu. Návštěvy měst prezentuje i na svých oficiálních webových stránkách. Níže si můžete přečíst, jaký má názor například na sociální služby.

„Azylový dům není pro lidi, kteří by tady chtěli trvale bydlet, a zároveň by nejevili snahu nějak řešit svou nepříznivou sociální situaci. Pokud je někdo alkoholik a nemá kde bydlet, tak my mu přístřeší poskytneme, ale jen v případě, že chce také nějak řešit svoji závislost, dluhy a další problémy, které v životě má,“ vysvětluje sociální pracovnice Jiřina Kafková, která azylový dům vede. Kromě prohlídky domova na Horáčka čekaly také desítky poskytovatelů sociálních služeb, s nimiž si kandidát na prezidenta promluvil o situaci v sociálních službách.

Sektor sociálních služeb má jeden základní problém, a to je nedostatek peněz. Lidé, kteří dělají nesmírně náročnou a potřebnou práci často pracují za částky kolem dvanácti tisíc. Přitom podmínky na jejich kvalifikaci stále rostou a roste i jejich potřebnost. Například péče o staré a umírající je spolu se stárnutím populace zásadním tématem současnosti, ačkoli je mu věnována jen minimální pozornost. „Tohle je něco, co se musí naprosto zásadním způsobem změnit. Je potřeba, aby v sektoru sociálních služeb bylo daleko víc peněz a také, aby se naprosto změnil postoj společnosti k sociálním pracovníkům. Není možné, aby politici a další lidi nadávali na nějaké neziskovky, co vysávají státní rozpočet. Naopak, tohle povolání si zaslouží respekt a velkou úctu veřejnosti, protože každému z nás se může stát, že budeme tyto služby potřebovat,“ řekl Horáček.

Michal Horáček se snaží navštívit všechny kouty republiky, kde se setkává s obyvateli a beseduje s nimi. Pokud vám jsou jeho názory a postoje blízké, můžete ho podpořit v kandidatuře na prezidenta. V pořadí již druhá přímá volba prezidenta proběhne v lednu 2018.

jap; www.michalhoracek.cz