Kinobar domu kultury rozšiřuje provoz

Upozorňujeme návštěvníky Domu kultury Střelnice Rumburk, že od poloviny měsíce dubna budou mít možnost využít rozšířeného provozu kinobaru. Ten bude otevřen vždy v den filmové produkce od 15.00 do 22.00 hod., v den divadelního představení od 17.00 do 22.00 hod. Milovníci filmu i divadla si budou moci posedět s přáteli, občerstvit se jedním ze široké nabídky nápojů, objednat si pizzu či něco sladkého ke kávě. Nově bude v nabídce i čerstvý popcorn, který by jistě neměl v žádném kině chybět a jehož vůně bude všechny příchozí vítat již ve vestibulu. Doufáme, že rozšíření této služby přispěje k vyšší spokojenosti našich návštěvníků.

Dům kultury Střelnice Rumburk