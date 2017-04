Hlasový automat vám pomůže dovolat se na městskou policii

V současné době je v našem regionu ve zkušební době zřízena takzvaná hláska. Co to znamená? Člověku, který bude volat na bezplatnou tísňovou linku městské policie (156), se ozve hlas, který dá volajícímu na výběr ze dvou čísel: 1 (Rumburk) a 2 (Varnsdorf). Pokud volající neprovede žádnou volbu, bude po druhé výzvě automaticky přepojen do Rumburku.

Jednoduše řečeno – nový systém přináší následující změnu. Občané výběžku, kteří se budou nacházet na katastru jedné z obcí zapojených do tohoto systému, se vždy dovolají na příslušnou městskou policii. Takže se již nestane, že například rumburský občan, který vytočí tísňovou linku 156 s žádostí o pomoc, se dovolá ke strážníkům ve Varnsdorfu a ti pak následně předávají požadavek kolegům do Rumburku. Hovor se výrazně urychlí a celý proces se tím pádem nebude tolik zdržovat. Občané, kteří potřebují v nouzi či pro oznámení volat městskou policii, budou moci linku využít dvacet čtyři hodin denně.

jap