Chraňte svůj majetek před zloději

Jak vyplývá z přehledu oznámení, která lidé činí v těchto dnech na policejních služebnách, nevítaní nenechavci zaměřují svou pozornost na sklepy, půdy a věci uložené v nich. Dovolte mi několik snad užitečných rad, které mohou váš majetek ochránit a cestu k němu možným pachatelům znepříjemnit.

Možností, jak ochránit svůj majetek, je nespočet. Od té, kdy je lepší nemít nic, až po tu nejmodernější, opatřit si bezpečnostní prostředky, které zloděje odradí či mu jeho úmysl přímo zmaří.

Před obyvateli větších měst, kde převažuje panelová zástavba, vyvstává problém, kam svůj majetek, například jízdní kolo, snowboard, běžky, lyže, saně, ale i další sportovní potřeby větších rozměrů uskladnit přes zimní měsíce.

První možnost, která se naskýtá, je umístění do sklepní kóje. Ta bývá mnohdy zajištěna jen jednoduchým visacím zámkem a petlicí a samotná konstrukce je z dřevěných planěk. Tudíž je do celého vnitřního prostoru dobře vidět. Tento fakt výrazně nahrává potenciálnímu pachateli, který jde před samotnou krádeží mapovat místo svého pozdějšího útoku a zajímá ho zejména umístění sklepů, přístupové cesty a v konečné řadě i obsah jednotlivých kójí. Právě sklep, který je jako výkladní skříň a je plný různého sportovního vybavení, pachateli usnadní jeho volbu.

Druhou z možností je uložení jízdního kola do některé z místností v suterénu domu, která je podle potřeb obyvatel upravena jako jejich úschovna. Od té ale mají klíče většinou všichni obyvatelé domu a navíc dveře těchto prostor jsou z různých lepených materiálů, jako je například sololit, který jde prorazit i úderem rukou nebo nohou. V těchto prostorách si majitelé volně svá kola a další věci odkládají a většinou je nezabezpečují k žádné pevné překážce.

Nesmíme zapomenout ani na třetí možnost, kam si lidé velmi často kolo i další věci ukládají, a to je balkon. Pro znalého zloděje však není ani balkon v prvním nebo ve druhém patře překážkou. Přitom zrovna toto místo není zcela ideální jako úschovna jakéhokoliv sportovního vybavení, přístup je na něj totiž zvenčí i zevnitř dosti snadný.

A jaké jsou rady policistů? Je důležité, aby občané pro ochranu svého majetku udělali maximum. Prvořadé je zejména vhodné zabezpečení sklepní kóje, suterénních prostor, ale i balkonu. Nejvhodnější jsou pevné dveřní zabezpečovací kliky, které zajistí uživateli celodenní zamčení těchto prostor a samozřejmě i pevné vstupní dveře. Pokud je totiž bezpečnostní klika nainstalována například na sololitových dveřích, její účel se mine účinkem. Pachatel snadněji prorazí samotné dveře, než by si dal práci s poškozením bezpečnostního zámku. Přístupová cesta ke všem suterénním a jiným skladovacím prostorům v domě by měla být stále uzamčena. Toto uzamčení je nutné dodržovat a vždy uzamykat celý dům, což zrovna není jednoduché s ohledem na počet obyvatel například několikapatrového panelového domu. Pokud se nájemníci rozhodnou, že v domě, kde bydlí několik desítek obyvatel, zřídí místnost, která bude sloužit jako úschovna jízdních kol a sportovního vybavení, je dobré do ní nainstalovat společný, pevně k zemi zabudovaný bezpečnostní stojan nebo sytém pro zajištění. A opět je nutné připomenout zámkový systém na dveřích, který by měl být kvalitní. Běžně se totiž stává, že v suterénní místnosti v panelovém domě jsou uložena drahá kola a jiné vybavení a dveře se zamykají pouze jednoduchým dózickým zámkem. Takové zabezpečení pak pachateli nedá vůbec žádnou práci překonat, pokud ještě vezmeme v úvahu ten fakt, že ne všichni lidé v domě důsledně sklepní prostory zamykají. Pokud mají odkládací a skladovací prostory okna, je nutností, aby byly tyto stavební otvory opatřeny mechanickými zábrannými prostředky, jako jsou mříže nebo uzamykatelné okenice.

V mnoha domech se také vyplatilo, že do těchto prostor nechali obyvatelé před dveře zabudovat železnou mříž s dalším zámkem. Pořizovací cena je sice trochu vyšší, ale pro pachatele je to další překážka, se kterou si tak lehce neporadí. Zlodějům nahrává i ta skutečnost, že v dopoledních a nočních hodinách je malá pravděpodobnost, že bude při vloupání vyrušen. Dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži, je důležité, aby byla ohlášena v co nejkratším čase od zjištění, bude tak snížen časový náskok pachatele. Proto sklepní prostory kontrolujte minimálně jednou týdně, abyste se přesvědčili, že je vše v pořádku.

A závěrem nesmíme zapomenout na velmi důležité upozornění. Od jízdních kol a dalšího vybavení, které budete mít uložené mimo svůj byt v prostorách, které jsme uvedli, mějte doma uschovaná jejich výrobní čísla a fotografie, které policistům umožní identifikaci při nálezu odcizených věcí. Stává se totiž, že pachatel krádeže se snaží odcizenou věc ihned po krádeži prodat v některé zastavárně, aby se jí jednak rychle zbavil, pokud nekrade to, co momentálně potřebuje, ale také aby rychle získal peníze, které jsou anonymní.

nprap. Petra Trypesová

Oddělení tisku a prevence Děčín

Zdroj: www.bezpecnykraj.cz