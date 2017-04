Žena, která uvařila svého manžela

Březnový divadelní program Domu kultury v Rumburku nabídl svým abonentům černou komedii „Žena, která uvařila svého manžela“. Pojednání o vztahu jednoho muže ke dvěma ženám. Rozdílným ženám. Ano, je to klasický námět. Záleží na autorovi, jaký úhel pohledu pro diváka připraví. Jakými charakterovými rysy se postavy budou projevovat. A nebyl to moc hezký pohled. Ale na druhou stranu tak moc odtržené od skutečného života to nebylo. I když upoutávka k představení poměrně detailně „ukazuje cestu“, kterou by měl divák při představení sledovat, já jsem viděl trochu, spíše hodně, jiný varovný příběh. Přerod pokorné, poslušné manželky, která je podváděna a obelhávána svým sobeckým manželem v nekompromisní, lstivou bohyni pomsty. Která velkoryse odpustí své sokyni, jenž ji odloudila manžela, aby ji následně vmanipulovala do své osudové hry. Popravě svého exmanžela. Je zajímavé, jak rychle tyto ženy našly společnou řeč, i když před chvílí to vypadalo, že si vyškrábou oči. Poučný příběh. Brilantně předvedený Ilonou Svobodovou (Hillary), Nelou Boudovou (Laura) a Otmarem Brancuzským (Kenneth).

Pro úplnost i „druhý“ pohled na děj z upoutávky: „Velmi originální a vtipná černá komedie je exkurzí do světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje nový význam rčení, že «láska prochází žaludkem». Autorka sice předepisuje strohou scénu bez rekvizit a uniformní oblečení, aby veškerá divákova pozornost byla soustředěna na dialogy, ale zároveň rozvíjí velmi peprné a vtipné situace, ve kterých nabízí velký prostor pro hereckou exhibici. Toto originální řešení manželského trojúhelníku, které by měli zhlédnout všichni, kdo někdy manželským trojúhelníkem prošli, právě procházejí nebo budou procházet… Hra začíná v okamžiku, kdy Hillary (bývalá manželka Kennetha) chystá večeři na oslavu tříletého výročí svatby Kennetha a Laury. Hlavním chodem má být «překvapení». V retrospektivách se divák dozvídá, jaké všechny události předcházely této „poslední večeři“.

Kenneth a Hillary žili ve spokojeném manželství téměř dvacet let, než se Kenneth (stylizující se do Elvise Presleyho a procházející krizí středního věku) zamiloval do jiné ženy. Zprvu se zdálo, že Laura ztělesňuje vše, co Kennethovi v manželství schází, ale brzy se mu milostná aférka vymkne z rukou a nastává kolotoč lží, výmluv a obviňování. Brzy je Kenneth donucen přiznat barvu manželce a k milence Lauře se přestěhovat. Laura je sice ztělesněním jeho sexuální touhy a plná elánu, čímž vlévá energii do žil i Kennethovi, ale málo uklízí, málo pere, a hlavně – vůbec neumí vařit. Kenneth, který je zvyklý na teplou, chutnou a kvalitní večeři (Hillary je vyhlášená kuchařka), je zoufalý. Z Lauřiných kuchařských pokusů mu je špatně. Postupem času začne lhát Lauře o svém večerním programu (stejně, jako kdysi lhal Hillary, když chodil za Laurou) a chodí se najíst k bývalé manželce.“

text i foto Jiří Laštůvka