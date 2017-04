Ve Šluknovském výběžku se otevírá líheň malých herců

Schrödingerův institut přichází s další novinkou pro děti talentované, odvážné a kreativní. Začátkem dubna otevírá v Rumburku Dramatické studio pro mladé herce a herečky od dvanácti do osmnácti let.

„K tomuto kroku, spustit výuku herectví na Šluknovsku, nás vedly dva důvody,“ vysvětluje ředitelka institutu Gabriela Doušová. „První z nich je to, že v Rumburku má herectví velmi dlouhou, jednasedmdesátiletou tradici a místní divadelní soubor Hraničář by určitě přivítal nové mladé herce, druhým důvodem je to, že v celém výběžku žije celá řada velmi talentovaných dětí, které se každoročně zúčastňují recitačních soutěží a z jejichž výkonů se mnohdy zastavuje dech, a které bohužel nemají kde svůj talent rozvíjet a uplatnit,“ dodává Doušová. Schrödingerův institut z tohoto důvodu oslovil několik významných osobností z divadelního světa, ale společnou řeč nakonec našel až s herečkou libereckého divadla F. X. Šaldy Janou Hejret Vojtkovou.

„Paní Vojtková je neobyčejně úžasná a charismatická dáma, která se již mnoho let věnuje nejen herectví jako takovému, ale i jeho výuce. V Chrastavě, kde bydlí, založila divadelní spolek, který má přes dvě desítky členů, v létě organizuje pobytová soustředění pro mladé talenty, je uznávanou herečkou, autorkou divadelních her a režisérkou v jedné osobě. Pro svou práci je neobyčejně zapálená,“ vysvětluje Doušová, která je přesvědčená, že Jana Vojtková dokáže probudit herecký talent téměř v každém dítěti.

„Nechceme, aby náš «dramaťák» byl jen nějakým obyčejným kroužkem, kde si děti zahrají divadélko jednou za rok na vánoční besídce. My máme vyšší ambice. Chceme, aby z našich mladých herců opravdu vyrostli skvělí umělci. Aby se mohli ve své zálibě zdokonalovat a dále se vzdělávat, nebo hrát na velkých jevištích. Aby jejich talent nezapadl a nezakrněl,“ dodává ředitelka institutu.

Konkurz do dramatického kroužku se bude konat v pátek 7. dubna od 15.00 hod. v rumburské tančírně Balahala. „Přijít může opravdu každý, pokud mu již bylo alespoň dvanáct let a nebojí se vystupovat na veřejnosti. Určitě by měl přijít v doprovodu svých rodičů. Nemusí umět hrát nějaké role nebo recitovat básně, jak říká Jana, děti mají herectví v sobě, stačí jen umět to v nich probudit. A jsem přesvědčená, že Jana právě toto umí,“ dodává optimisticky Doušová.

Schrödingerův institut funguje jako středisko volného času ve Šluknovském výběžku již pět let. Za tu krátkou dobu se k jeho více než sto sedmdesáti pravidelným aktivitám hlásí okolo pěti tisíc členů. Institut má své aktivity, akademie, střediska a pobočky téměř ve všech městech a obcích na Šluknovsku. Bližší informace na www.sinstitut.cz.

Schrödingerův institut