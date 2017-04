To nejlepší z Besídky Divadla Sklep

Dům kultury Střelnice Rumburk zve všechny milovníky dobré nálady na to nejlepší z více než dvacetileté historie Besídek Divadla Sklep. Pásmo nejlepších scének, skečů, písní a tanců, které polechtají bránici všem divákům. BESÍDKA je tradiční forma představení Divadla Sklep, která je každoročně obměňována těmi nejlepšími nápady, písněmi a scénkami v podání samotných účinkujících. Za mnoho let existence tradiční formy Divadla Sklep vzniklo mnoho dnes už legendárních skečů a Sklepem prošlo mnoho účinkujících, ze kterých se stali známí herci, moderátoři a komici. Ti všichni se představí v tom nejlepším, co kdy Sklepáci předvedli ve svých Besídkách.

Účinkují: Milan Šteindler, David Vávra, Jiří Fero Burda, František Váša, Lenka Vychodilová, Marta Marinová, Tereza Kučerová a další. Zcela výjimečně sestavu aktuální Besídky v tomto zájezdním představení v DK Střelnice Rumburk doplňuje i Tomáš Hanák. Přijďte se dobře pobavit!

Rezervace vstupenek na www.vstupenkyrumburk.cz. Představení se uskuteční 20. dubna 2017 od 19.00 hodin.

