Výstava Má vlast cestami proměn v Loretě Rumburk

Výstavu Má vlast cestami proměn 2016 hostí od počátku dubna Loreta Rumburk. Výstava prostřednictvím fotografií přibližuje společné česko-německé projekty na záchranu památek v oblastech bývalých Sudet. Česko-německé texty přináší svědectví o proměnách chátrajících památek, sakrálních staveb, drobných sakrálních památek, starých hřbitovů v důstojné objekty. V ambitu Lorety Rumburk probíhá výstava od 4. 4. do 31. 5. 2017. Přístupná je od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 hod. Vernisáž výstavy se koná v úterý 4. 4. 2017 od 17.00 hod. Organizátory výstavní kolekce jsou Asociace Entente Florale- Souznění z.s., Omnium z.s., Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Výstavu pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. „Tematicky jde o představení vybraných obnovených památek v oblastech bývalých Sudet v rámci výstavy Má vlast cestami proměn 2016. Osmý ročník této putovní výstavy byl zahájen v květnu 2016 v Praze na Vyšehradě,“ uvedl Jakub Děd ze zapsaného spolku Omnium. Výstavní kolekce, která se představuje v Loretě Rumburk, zavítala již do Mnichova, Chomutova, Broumova či Krnova. „Kolekce jedenadvaceti projektů reprezentuje záchrany a obnovy památek realizované ve spolupráci českých a německých partnerů – obcí, měst, spolků, krajanských organizací. Na jednotlivých panelech je představena památka před obnovou a po realizaci projektu obnovy,“ doplňuje Děd.

Klára Mágrová