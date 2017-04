Vracejí se k nám pravidelně. A nejsou to lososi!

Tání sněhu koncem zimy a jarní deštivé počasí jsou také v Českém Švýcarsku důvodem vyšších průtoků vody ve zdejších potocích a řekách. Voda s sebou bohužel unáší také značné množství především plastových odpadů, které se tak z obcí či měst před národním parkem dostávají do jeho nitra. Tento nežádoucí efekt nastává především na říčkách Křinice a Kamenice.

„V přírodně velmi cenných místech se bohužel každý rok znovu a znovu setkáváme se smutnými obrazy. Tato zátiší s odpadky jsou nejen neestetická, ale především pro zvířata také nebezpečná, neboť mohou plastové části pozřít nebo se do nich zachytit. A to nejen v národním parku, ale prakticky kdekoli, kam se odpadky dostanou,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko.

Část odpadků národním parkem propluje a pokračuje dál Labem k Severnímu moři, zbývající část se zachytí na nejrůznějších místech zdejších říček. Správa každoročně vydá na likvidaci stovek kilogramů odpadků vylovených z řek řádově desetitisíce korun. Výdaje se v přijatelných mezích drží zejména proto, že se sběrem naplaveného odpadu často pomáhají dobrovolníci.

Ti se do pomoci zapojují jak v rámci jednorázových firemních či klubových akcí, tak i pravidelných sběrů, jako je tomu v případě iniciativy hráčů celosvětové hry Geocaching nazvané Cash In Trash Out (zkr. CITO). Právě „geocacheři“ se na první sběr odpadků do parku chystají již v těchto dnech. Správa národního parku všem dobrovolníkům děkuje jak za sběr odpadků v minulosti, tak i za všechny akce budoucí.

Tomáš Salov

tiskový mluvčí, vztahy s veřejností