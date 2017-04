V Loretě Rumburk se restaurují obrazy křížové cesty

Do barokní památky Loreta Rumburk se z ateliéru vrátily první restaurované obrazy z cyklu křížové cesty. Truhlář je na přelomu února a března osadil do obnovených dubových rámů v ambitu. Zbylé tři obrazy se do Lorety umístí v září letošního roku, až budou dokončeny restaurátorské práce na výmalbě křížové chodby. Chybějící obrazy nahradily fotokopie. Obrazy z devatenáctého století jsou součástí pobožností křížové cesty, které v ambitu Lorety probíhají v postním období od 3. 3. do 7. 4. vždy v pátek od 16.45 hod. K požehnání obnovené křížové cesty dojde letos 16. 9. během Loretánských slavností. Několikaměsíční restaurování křížové cesty v celkové výši 313000 Kč probíhá díky příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti, Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk, Města Rumburk, německých věřících a dalších dárců.

Při restaurování deseti lunet o rozměrech 230 x 118 cm nebyly zjištěny žádné předchozí restaurátorské zásahy. Jeden vzkaz však obrazy z roku 1893 ukrývaly. Na původním napínacím dřevěném rámu se nalezla rukou psaná poznámka v němčině z 26. 6. 1903. Díky ní víme, že zastavení č. VI „Veronika podává Ježíšovi roušku“ renovoval pozlacovač Rudolf Kassner z Rumburku. Archivní záznamy poté prozradily, že Kassner v roce 1903 pozlatil všechny rámy obrazů křížové cesty.

Autorem obrazů křížové cesty z ambitu Lorety Rumburk je Josef Maschke, malíř z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Jedná se o rozměrově největší interiérovou křížovou cestu Šluknovska. Třináct velkých olejomaleb na plátně vytvořil Maschke mezi říjnem 1892 a počátkem května 1893. Obrazy se požehnaly během tříhodinového obřadu dne 16. 5. 1893. Pro řeholníky z kapucínského kláštera v Rumburku malíř Josef Maschke vytvořil ještě nástěnnou malbu na průčelí kostela sv. Vavřince a v křížové chodbě visely dva obrazy z jeho dílny. Původní součástí cyklu křížové cesty byly i dřevěné nápisové destičky a ozdobná svítidla na svíčky. Rumburské kapucíny přišlo pořízení křížové cesty na 1210 zlatých. Částku uhradili z daru kněze z Jiříkova.

„Výjevy některých pláten nebyly čitelné vlivem zakalené lakové vrstvy. Rub obrazů pokrývaly plísně,“ popisuje stav obrazů před restaurováním akademický malíř – restaurátor Martin Martan a pokračuje: „Malíř Josef Maschke při tvorbě obrazů použil podklad s nižším obsahem oleje a díky tomu došlo v minulosti k uvolnění barevné vrstvy. Při restaurování v ateliéru se upevnila barevná vrstva a zpevnila plátna podložky obrazů. Na některých obrazech byly během restaurování patrné úpravy kompozice, které provedl přímo malíř Josef Maschke.“

Kromě záchrany křížové cesty se letos v Loretě zrestauruje ještě dekorativní výmalba pravého křídla ambitu. Obnovu podpoří sedmi sty tisíci korunami Ministerstvo kultury ČR. Celkem budou v letošním roce provedeny práce za 1350000 Kč. O příspěvek bylo požádáno také Město Rumburk, Ústecký kraj a Biskupství litoměřické. Restaurování probíhá před očima návštěvníků v průběhu letních měsíců. Veřejnosti se restaurovaný ambit představí oficiálně v sobotu 16. 9. při jednadvacátých Loretánských slavnostech, jimiž se oslaví tři sta deset let od dostavby a požehnání loretánské kaple.

Klára Mágrová