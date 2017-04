Papír snese všechno a neumí se červenat studem

Frustrace z odvolání ředitele příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk p. Kucera z lukrativní, velmi dobře placené funkce vedla redakci nechvalně známého soukromého periodika Zpravodaj Šluknovský výběžek k otisknutí dalšího ze série manipulativních článků plných lží, z nichž doslova kape žluč. Tentokrát ve svém březnovém vydání otiskuje nepodepsaný (jak jinak, že) obsáhlý pamflet s názvem „Bronislava Nedvědová je opět ředitelkou sportovišť Rumburk“. V něm neváhá uveřejnit ani anonymní dopis jakýchsi „bývalých zaměstnanců“, který právě pro anonymitu odmítly Rumburské noviny (nikoli rumburská radnice, jak píše Zpravodaj). Ti „bývalí zaměstnanci“ mají nějaký svůj klub nebo jinak registrované sdružení? Pokud ne, tak je takto podepsaný dopis anonymní a jeho autorem může být kdokoli, třeba i ten, kdo jej otiskl. Kdo pak nese odpovědnost za obsah takového spisku? „Bývalí zaměstnanci“ asi stěží.

Dopis obsahuje řadu ničím nepodložených tvrzení, která se přímo dotýkají cti paní Nedvědové a je na ní, jak se k tomu postaví. Ne dosti na tom. Článek ve Zpravodaji pokračuje v rétorice jemu vlastní a v duchu onoho anonymu. Jako obvykle toho předkládá k uvěření spoustu. S pravdivostí a dokládáním relevantních důkazů si ale hlavu neláme. Proč taky? Však on se najde někdo, kdo té snůšce „drbů“ uvěří. Jen pro informaci: novým ředitelem SRASu žádný pan Honsa nikdy nebyl, dobře informovaný zdroj Zpravodaje by mohl místo nesmyslů zjistit aspoň správné jméno. Paní Nedvědová není ředitelkou „sportovišť“, ale RM ji pověřila dočasným vedením příspěvkové organizace SRAS, než se funkce ujme ředitel, vzešlý z výběrového řízení, do něhož se mohl přihlásit i výjimečný p. Kucer. Dosud jsem netušil, že zastupitelka pí Nedvědová disponuje takovým vlivem a mocí, aby si objednávala kontroly městských příspěvkových organizací. Odhalení tohoto faktu dobře informovaným zdrojem je opravdovým „sólokaprem“. Kdyby p. Kucer měl opravdu takové skvělé hospodářské výsledky, jak se uvádí ve Zpravodaji, proč by jej RM odvolávala? Vždyť by takové jednání postrádalo logiku. K folklóru Zpravodaje patří také neustálé démonizování uskupení Město lidem. To ale žádná rozhodnutí přece nedělá, jsou dílem Rady města. A tu Město lidem jako člen trojkoalice rozhodně neovládá.

Ten, kdo přišel s úslovím „lže, jako když tiskne“ asi četl Zpravodaj Šluknovský výběžek. Jak se zdá, jediným objektivním materiálem, který lze ve Zpravodaji nalézt, jsou snad jen inzertní sdělení. Není divu, že je časopis distribuován zdarma. Jinak by si jej asi málokdo koupil.

Josef Englic