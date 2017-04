Marek Moudrý je přeborníkem kraje ve skoku vysokém

Krajský přebor mladších žáků v hale se atletům AC Rumburk vydařil. Do pomyslné reprezentace se nakonec dostalo osm závodníků. Každý si vylepšil osobní rekord, přesto ne všichni naši mladí byli se svými výkony spokojeni. Skvěle se předvedl Marek Moudrý, když po trochu dramatickém průběhu vyhrál výšku. Po zaváhání na 138 cm, kdy neskočil na první pokus a soupeř ano, už byli v soutěži pouze dva závodníci. Marek vynechal a zbylé dva pokusy si vzal na 141 cm a hned napoprvé laťku překonal. Metu 144 cm úspěšně zdolal na první pokus a tím soutěž vyhrál. Následně se pokoušel o 150 cm. Druhý pokus nebyl vůbec špatný, v létě na tyto výšky určitě má.

Z dívek se nejvíce dařilo Verče Kozlerové a Katce Nedvídkové, když zdolaly ve výšce 120 cm a skončily na pátém a šestém místě. Na 60 m zaběhl perfektní závod Robin Srba – čas 9,19.

Kája Tlapáková si zaběhla osobní rekord na 60 m – 10,09 s, to samé Kačka Šlengrová – 10,49 s. Na hranici osobáku si závod v kouli užila Žanda Moudrá a výkon 7,57 m ji zařadil na čtrnácté místo. Nejobsazenější disciplínou z pohledu našich závodníků byla třístovka, kde jsem potřeboval vědět, jak jsme se zlepšili po soustředění. Všichni opět posunuli své možnosti a věřím, že v létě už to bude paráda. Děkuji všem za vzornou reprezentaci a za přiměřeně dobré atletické chování – ještě máme co vylepšovat. V hale je to složitější a musíme respektovat, že na dráhu a sektory mohou jen ti závodníci, kteří se buď připravují, nebo závodí.

A závěr? Máme medaili, dokonce titul a spoustu výborných výkonů. Věřím, že na další závody už budu moci vzít více závodníků. Trénujte, ať je AC opět výš.

Honza Rein