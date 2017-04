BŘEZNOVÉ UDÁLOSTI HASIČŮ

Nehoda osobního vozidla si naštěstí vyžádala jen lehké zranění

2. 3. 2017 | 8.28 hod.

Rumburk, Horní Jindřichov

K nahlášené nehodě osobního vozidla na kruhovém objezdu v Horním Jindřichově vyjely dvě jednotky hasičů. Prvotní informace o zaklíněné osobě ve vozidle se naštěstí nepotvrdily, řidič vyvázl jen s lehkým zraněním a byl předán do péče zdravotníkům. Jednotky provedly protipožární opatření, zabezpečily vozidlo proti pohybu a zajistily místo zásahu. Automobil byl vyproštěn zpod svodidel a odklizen ke straně. Na místě zasahovaly jednotky SDH Rumburk a HZS Varnsdorf.

Silný vítr poničil střechu

2. 3. 2017 | 11.32 hod.

Rumburk, 2. polské armády

Silný vítr poničil střechu rodinného domu v ul. 2. polské armády, odletující hliníkové plechy ohrožovaly široké okolí. Jednotka za pomoci AZ 30 provedla odstranění nebezpečných plechů a provizorně přidělala ty uvolněné.

Požár travního porostu

4. 3. 2017 |15.09 hod.

Rumburk, Horní Jindřichov

Dvě jednotky vyjely k požáru travního porostu nedaleko Pivovarského rybníka v Rumburku. Jednalo se o plochu přibližně dva tisíce metrů čtverečních. Za pomoci jednoduchého vedení C byl požár uhašen a místo zásahu prolito vodou. Na místě zasahovaly jednotky SDH Rumburk a HZS Šluknov.

Požár trafostanice se naštěstí nepotvrdil

5. 3. 2017 | 9.39 hod.

Rumburk, Královská ul.

Dvě jednotky vyjely v neděli ráno do ulice Královská k nahlášenému požáru trafostanice. Na místě bylo od svědků zjištěno, že se z trafostanice ozvaly dvě rány, vypadl proud a poté se z ní začal valit slabý kouř. Jednotky na žádost pohotovostní služby ČEZ do objektu nevnikly, připravily si útočné vedení s přenosnými hasicími přístroji a vyčkaly. Pracovník pohotovostní služby ČEZ po příjezdu zjistil, že došlo k roztržení izolace jednoho z kabelů vedoucího do ulice Cihlářská. Provedl odpojení ulice a nechal znovu zapnout přívod elektrického proudu do trafostanice. Na místě zasahovaly jednotky SDH Rumburk, HZS Varnsdorf, PČR a pohotovostní služba ČEZ.

Vrtulník odlétl od nehody prázdný

11. 3. 2017 | 10.20 hod.

Rumburk, Horní Jindřichov

K nahlášené nehodě s nutností vyproštění osob v Horním Jindřichově byly vyslány dvě jednotky hasičů, letecká záchranná služba, ZZS a PČR. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že ze zdemolovaného vozidla řidička vyvázla jen s lehkým zraněním a je v péči zdravotníků. Jednotky provedly protipožární opatření a zajistily místo pro přistání vrtulníku. Vrtulník nakonec odlétl zpět na základnu prázdný, řidička byla převezena do Lužické nemocnice k dalšímu vyšetření. Po zadokumentování nehody Policií ČR byl proveden úklid místa nehody. Na místě zasahovaly jednotky SDH Rumburk a HZS Varnsdorf.

