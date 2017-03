Ve Filipově uplynulo sto padesát jedna let od zjevení Panny Marie

Baziliku minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově na Děčínsku navštívilo v pátek 13. 1. o čtvrté hodině ranní na pět set padesát poutníků z Čech, Moravy, Německa a Slovenska. Pontifikální mši svatou v poutním kostele celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Promluvu pro věřící hovořící německy pronesl římskokatolický kněz Mons. Anton M. Otte z Ackermann-Gemeinde. Bohoslužby se zúčastnilo třicet šest koncelebrujících kněží a jáhnů a na dvacet ministrantů.

Do Filipova se sjeli z litoměřické diecéze a farností v Česku, Německu, Polsku a Slovensku. Další poutníci zavítali na další tři mše svaté konané během dne. Příchozí do poutního kostela přivedlo sto padesáté první výročí poutního místa Filipov. Dne 13. 1. 1866 ve čtyři hodiny ráno se ve Filipově těžce nemocné Magdaleně Kade zjevila Panna Maria a slovy „Mein Kind, von jetzt an heilt´s“ jí přislíbila uzdravení. Pouť do Filipova absolvovali někteří z příchozích pěšky. Tentokrát ve sněhu a za svitu měsíce.

Poutníci z Moravy a Slovenska přijížděli autobusy v nočních hodinách. Poutní kostel z let 1870-1885 s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika minor se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice s Německem.

Klára Mágrová