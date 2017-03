STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE

 Pejskaři, buďte obezřetní

Upozorňujeme všechny majitele psů, zejména v lokalitě ul. Sportovní v Rumburku, že v poslední době došlo již ke třem případům otrávení psů. Dávejte tedy na procházkách pozor, co váš pes venku sní. Pachatele se zatím nepodařilo najít, proto koukejte kolem sebe, a když vám bude připadat cokoli podezřelé, neváhejte kontaktovat policii. Problémem je to, že policisté nezjistili, co vlastně psi pozřeli. Žádný z majitelů totiž nedal psa k pitvě.

 Vyhrožovala smrtí

Městskou policii v Rumburku zaměstnala asi čtyřicetiletá žena, která pobývala na ubytovně v Pekařské ulici. Měla u sebe celkem tři nože a říkala, že ostatním ublíží a pobodá je. Samozřejmě byla převezena do psychiatrické léčebny.

