V Rumburku si od nového roku můžete naladit nové rádio Zanedlouho tu vznikne i studio s regionálními vstupy

Velká většina z nás poslouchá v práci či v autě některou z dostupných radiových stanic. Rádio si zapínáme především kvůli hudbě a aktuálnímu zpravodajství. Pokud už vás stanice, které posloucháte denně pořád dokola, omrzely, zkuste přeladit na Hey Radio, které je nyní dostupné téměř v celém výběžku. Na zrealizování této myšlenky se podílel i pan Ondřej Kroupa, kterého jsme se zeptali na pár podrobností.

V minulých dnech byl v Rumburku instalován první VKV vysílač, který tu zprovoznilo Hey Radio. Kde přesně je umístěn a pod jakou frekvencí rádio najdeme?

Vysílač je umístěn na sídlišti V Podhájí, konkrétně v ulici Karolíny Světlé na jednom panelovém domě. Tímto bych rád poděkoval Stavebnímu bytovému družstvu občanů Průkopník. Vysílání Hey Rádia je na 102,6 FM.

Jak dlouho celý proces trval, než jste dosáhli kýženého výsledku?

První myšlenka dostat do Rumburku nějaké nové rádio sahá do roku 2005, kdy jsem se přistěhoval z Mladé Boleslavi. Ale naplno jsem se do toho dal v červnu 2015, kdy jsem oslovil dnes už kamaráda a kolegu, aby pomohl mé myšlence, on řekl ano. Řekl jsem mu frekvenci 102,6 FM, on přidal svou pro Českou Lípu 92,7 FM a podal žádost na Český telekomunikační úřad

a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Celé to tedy trvalo rok a půl.

Kdo všechno se o zprovoznění rádia na severu Čech zasloužil?

Mirek Pýcha, má maličkost a potom pár sponzorů, bez kterých by to nešlo. Tímto bych všem rád poděkoval: Restaurace Hvězda Rumburk, IT Technik Rumburk – Vojtěch Zavadil, Radek Tomeček – Hypoteční a úvěrový specialista, Ladislav Formáček – vodoinstalace, Herby Servis – prodej a servis jízdních kol, Restaurace U Hrdličků, Pijánofka – vinotéka, Janeba, instalatéři Kuruc.

Slogan rádia zní: „na nic si nehrajem“. Přiblížíte čtenářům, na co se mohou těšit, pokud si rádio naladí?

Hey Rádio hraje kvalitní Rock a Pop& Rock od 60. let po současnost s důrazem na osmdesátá a devadesátá léta. V programu Hey Rádia můžete poslouchat například tyto pořady: Kytaroví hrdinové, Country Expres, Rock Show, Oldies Party, BestOfKa, Rock&Roll Music atd. Jsme rádio, které si na nic nehraje a hlavně hraje.

Do budoucna se prý plánuje i zřízení místního studia s regionálními vstupy. Máte více podrobností o této vizi, které lze prozradit?

Ano. Máme v plánu vysílat z Rumburku, ale vše je o financích. S vysíláním bychom chtěli začít přibližně v březnu nebo dubnu, ale možná i dříve. Zatím hledáme jak kvalitní prostory pro studio, tak i další sponzory rádia. Kdyby se našel nějaký další sponzor, byl bych moc rád a pomohlo by to rychleji začít vysílat z Rumburku. V případě, že by někdo chtěl pomoci, může dát vědět na e-mail ondrej.kroupa@seznam.cz nebo zavolat na tel. 775 717 723, za každou pomoc budeme rádi.

S pozdravem všem čtenářům a posluchačům Ondřej Kroupa.

jap