Školka zajistila požehnané Vánoce

Dne 7. 12. uspořádala MŠ V Podhájí charitativní dobročinnou akci „Vánoce v kostele“. Celý kolektiv mateřské školy spolu se všemi dětmi se na tuto akci pečlivě připravoval. Vyráběli se výrobky s vánoční tématikou, které byly určeny všem k potěše. Každý účastník měl možnost dobrovolným finančním příspěvkem podpořit našeho kamaráda Tobíška. Tobiášek trpí DMO. Do školky chodí od letošního září a my jsme za to velmi rádi. Jeho přítomnost nás i děti každodenně obohacuje. Celý program konané akce se nesl ve svátečním duchu. K tomu přispělo vystoupení našeho pěveckého sborečku „Koťátka“ pod vedením L. Vybíralové a J. Serbusové. Pozvání přijaly také děti ze Speciální základní školy ze Šluknova pod vedením D. Farské. Uskutečnění této akce přináší jistou dávku napětí a očekávání. Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda vůbec lidé budou chtít přijít a podpořit náš dobrý úmysl. K našemu obrovskému překvapení se ale kostel sv. Bartoloměje naplnil až po okraj. To byl první signál, že rodiče dětí a občané města Rumburku mají zájem a jsou ochotni pomoci. Celou akci jsme zakončili na náměstí před kostelem, kde se podařilo za 1100 Kč vydražit perníkovou chaloupku. Štědrému dárci děkujeme. Ze srdce také děkujeme všem, kteří jakýmkoli obnosem dobrovolně přispěli na léčbu handicapovaného chlapce. Celková neuvěřitelná částka, která se vybrala na podporu našeho kamaráda, byla 10549 Kč a 2 Eur. V tento den se podařilo uspořádat díky všem zúčastněným opravdu „POŽEHNANÉ VÁNOCE 2016“. Ten nejkrásnější vánoční dárek, který můžeme svým bližním dát, je ochota pomoci jeden druhému. Ochota pomoci tomu, kdo to nejvíce potřebuje. Všem, kteří v tento den přišli a pomohli, se toto bez pochyby podařilo. Děkujeme.

Naším velkým přáním je, aby Tobiášek mohl již brzy skákat a běhat jako ostatní zdravé děti. Celé rodině přejeme krásné prožití adventního času, spoustu trpělivosti, radosti, a hlavně lásky.

Michaela Tejnorová

ředitelka MŠ